COD y la Confederación Militar resaltan cooperación deportiva

El presidente del COD, ingeniero Garibaldy Bautista, y el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el general de brigada Euler E. Sierra Pérez, presidente del Comité organizador de los Juegos Militares y Policiales, encabezaron el encuentro.

SANTO DOMINGO. El general del Ejército de la República Dominicana, Raúl Esteban Mora Hernández, presidente de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, definieron como punto de gran interés el acercamiento que ambas entidades están llevando a cabo.

La coincidencia en el señalamiento surgió este miércoles en el segundo encuentro de trabajo que sostuvieron ejecutivos del COD y la plana mayor de la Confederación Deportiva Militar y Policia, así como directores de deportes de las diferentes instituciones castrenses en el restaurant “La Trinchera” del Ministerio de Defensa.

“Este encuentro de acercamiento se lleva a cabo con el interés y la intención de que exista la hermandad, confraternidad y el intercambio para beneficio de las instituciones militares y policiales, las federaciones deportivas, el Comité Olímpico y los atletas”, destacó el general Mora Hernández, quien dio la bienvenida a nombre del ministro de defensa, teniente general (ERD) Carlos Antonio Fernández Onofre.

El encuentro, el segundo entre ambas entidades, tuvo como finalidad reforzar las propuestas sobre programas de formación, apoyo al talento deportivo y mecanismos de colaboración que contribuyan al crecimiento y la organización del deporte en los distintos estamentos que integran el sistema deportivo dominicano.

“Este encuentro es muy importante porque somos un grupo (el COD, las federaciones y la Confederación Deportiva Militar y Policial) que trabaja por el deporte. Esperamos que surjan otras reuniones para seguir trabajando en interés de un objetivo en común”, señaló el ingeniero Bautista.

El presidente del COD se hizo acompañar de los miembros del ejecutivo, entre ellos Irina Pérez, Dulce María Piña, José Mera, Miguel Rivera, José Miguel Robiou y Rubén Tejeda, así como Pedro Julio Quezada, director de la Academia Olímpica.

Por la Confederación Deportiva Militar y Policial se dieron cita, el General de Brigada Fuerza Aérea Euler E. Sierra Páez, presidente del comité organizador de los Juegos Militares y Policiales; Contralmirante Juan Cándido Peña Ogando, ARD vicepresidente del Consejo directivo de los LV Juegos; Contralmirante Wilson A. Heredia Santos ARD, director de Deportes, y el Coronel PN, Ricardo Yunes David, vicepresidente comité Organizador de los LV Juegos.

También estuvieron el Coronel Carlos M. Hidalgo José, ERD, secretario Comité Organizador de los Juegos; Coronel Francis Jorge Rosario, ERD, director de Deportes; Coronel Reinner Figueroa, FARD, Director de Deportes; Teniente Coronel Luis Gracia, FARD, asistente del presidente del Comité Organizador de los Juegos; Mayor Erwin Disla Alemany, ERD, vocal Comité Organizador de los Juegos; Capitán de corbeta Ángel Quesada Rojas, vocal Comité Organizador de los Juegos; Capitán Stirling Lizardo Roa, director técnico FARD, de la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; primer Teniente María Altagracia García Cáceres, ERD, encarga de Protocolo Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; Raso Mayelin González Cuevas, FARD, encargada de Relaciones Públicas de la Confederación.

of-am