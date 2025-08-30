COD muestra preocupación por lentitud instalaciones JCCSD26

Sede del COD

SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), ingeniero Garibaldy Bautista, recomendó al Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived) acelerar el proceso de construcción y remodelaciónde las instalaciones que se utilizarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuarán en el país el próximo año.

Desde su perspectiva como ingeniero, Garibaldy indicó que siente algo de retraso en esas obras, por lo que recomendó comenzar a trabajar sin receso para que estas puedan estar a tiempo.

“Entiendo que hay tiempo para entregar pero es momento de que se amplíe el horario de trabajo”, sugirió.

Y agregó: “Hay que trabajar de noche y los días feriados para agilizar su entrega”.

Bautista mostró su preocupación especificamente por el Pabellón de Combate, así como por el Centro Acuático Nacional, ambas edificaciones ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Me preocupa el avance de los trabajos en la piscina olímpica, ya que esta es una de las construcciones que más especificaciones técnicas conlleva”, apuntó al ser entrevistado en el programa radial Tour Deportivo, que conducen los periodistas Neftalí Ruiz y Carmen Cecilia Suero, por CDN Radio los miércoles de 8:00 a 9:00 de la noche.

El también presidente de la Federación Dominicana de Softbol explicó que el hecho de haber concentrado las obras en un grupo reducido de empresas contratistas ha provocado una especie de cuello de botella, señalando que una sola empresa debe atender el remozamiento de varias instalaciones.

Pese a que ve lentitud en algunas instalaciones, resaltó que otras obras van en buen ritmo.

“Algunas obras van en un buen ritmo pero otras me preocupan”.

Dijo estar esperanzado de que todas las intervenciones que se realizan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y Parque del Este sean entregadas con tiempo de anticipación.

“Entiendo que todo el equipo del Mived está consciente de lo que está ocurriendo”, dijo, quien reconoció la calidad de las obras que ya han sido entregadas.

of-am