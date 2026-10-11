Coalición inmigrantes reabre oficina en Norte de Manhattan

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NUEVA YORK.- La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de Manhattan (NMCIR) anunció la reapertura de su oficina ubicada en el 5030 de Broadway, así como la renovación de su junta directiva, la creación de una junta de asesores y el nombramiento de Raquel Batista como directora ejecutiva interina.

La oficina reabrió oficialmente el 9 de octubre con un encuentro comunitario que reunió a líderes comunitarios, defensores de derechos, funcionarios electos, organizaciones aliadas y residentes.

La junta directiva estará presidida por Edward Paulino. La integran Sandra Harris, líder comunitaria con profundos vínculos con el Norte de Manhattan; el Dr. Fernando Aquino, defensor de derechos y estratega de comunicaciones; José López Hernández, con amplia trayectoria en liderazgo comunitario, y Marlene Sánchez, abogada y defensora de los derechos de los inmigrantes.

«La reapertura de nuestra oficina es mucho más que volver a abrir un espacio físico: representa un compromiso renovado de estar presentes, ser accesibles y responder a las necesidades de las comunidades inmigrantes a las que servimos», expresó Paulino.

JUNTA DE ASESORES

La nueva junta de asesores está integrada por Ana Almanzar, ex vicealcaldesa de Nueva York para Iniciativas Estratégicas; Angela Fernández, ex directora ejecutiva de NMCIR; Aldrin Bonilla, líder comunitario y del sector sin fines de lucro, y Almirca Santiago, defensora comunitaria con experiencia en poblaciones inmigrantes y desatendidas.

«Después de haber tenido el privilegio de dirigir NMCIR durante diez años, sé de primera mano lo que esta organización ha significado para generaciones de familias inmigrantes», dijo Angela Fernández, miembro de la junta de asesores.

Raquel Batista ha sido nombrada directora ejecutiva interina. Aporta más de dos décadas de experiencia en inmigración, derechos civiles y liderazgo de organizaciones sin fines de lucro.

Es dominicana-estadounidense de segunda generación y neoyorquina de toda la vida. Anteriormente se desempeñó como comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de los Inmigrantes y como directora ejecutiva de NMCIR.

También trabajó con el Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educación, actualmente LatinoJustice PRLDEF, y ha sido profesora en Manhattan College y John Jay College.

«Veinte años después, puedo regresar a casa y ayudar una vez más a mantener abiertas las puertas de NMCIR. Mientras nuestras comunidades están bajo ataque, organizaciones como esta son fundamentales», afirmó Batista.

FUNCIONARIOS ELECTOS

La concejal Carmen de la Rosa afirmó que «la revitalización de NMCIR no podría llegar en un momento más oportuno. Durante 45 años, NMCIR ha trabajado para construir relaciones de confianza en el Alto Manhattan».

El concejal Shaun Abreu, líder de la mayoría del Concejo Municipal, señaló que «durante más de cuatro décadas, NMCIR ha liderado los esfuerzos para fortalecer nuestra comunidad. La organización está en buenas manos».

El asambleísta Manny de los Santos destacó que «su reapertura representa un momento importante para el Norte de Manhattan y reafirma que los inmigrantes son una parte esencial de nuestra comunidad».

El senador Gustavo Rivera expresó que «me alegra mucho que NMCIR esté reabriendo sus instalaciones y continuando sus servicios para los residentes del Bronx».