CNTD dice es urgente transformar ala Policía para que no sea «amenaza»

Jacobo Ramos, presidente de la CNTD.

SANTO DOMINGO. – La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) dijo que el asesinato de los esposos Eliza Muñoz y Joel Diaz en Villa Altagracia, debe constituirse en la prueba que necesitaba el gobierno para transformar la Policía “a fin de que se convierte en una garantía y no una amenaza de la seguridad ciudadana”.

“Es una situación que se ha desbordado, la sociedad ya no aguanta más una institución a la que no le tiene confianza, porque muchos de sus miembros actúan igual y muchas veces peor que los delincuentes”, dijo Jacobo Ramos, presidente de la entidad sindical.

Resaltó que en varias ocasiones la población ha desarrollado campañas de prevención de la vida ante las actuaciones de la Policía, como aquella de: “Policía no me mate, yo me paro”.

Declaró que se trata de una realidad que el presidente Luis Abinader destacó cuando se dirigió al país horas después de la muerte de los esposos y dijo que resulta un contrasentido que el organismo encargado de garantizar la vida y paz de la ciudadanía haga lo contrario.

“En ese sentido, apoyamos las palabras del presidente Abinader, cuando afirmó en tono enfático que el periodo del abuso y la arbitrariedad en el país ha llegado a su fin, y que nadie puede estar por encima de la ley”, añadió.

Según Ramos, ha llegado el tiempo de producir una reforma en la policía a partir de una nueva ley en la que la vida, el respeto a los derechos y la dignidad humana sean garantizados.

sp-am