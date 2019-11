CNDH-RD preocupada ola feminicidios, condena acuerdos liberan homicidas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) expresó preocupación por el incremento de feminicidios en lo que va de este fin de año y condena los supuestos acuerdos entre victimarios y victimas realizados por algunas fiscalías.

Manuel María Mercedes, presidente de la entidad, dijo que un acuerdo de esta naturaleza fue el que llevó a la libertad a Yasmil Oscar Fernández Estévez, después de haber cumplido apenas 18 meses de detención de los 5 años a los que había sido condenado por intento de asesinato de su esposa Anibel Gonzales en el año 2017.

Agregó que Yasmil, ya libre, en agosto de este año le ha quitado la vida a Anibel con tres tiros de arma de fuego, dejando en la orfandad sus tres hijas.

«Hace apenas dos días lo mismo pasó con Juana Domínguez Salas, fallecida por los golpes recibidos a mano de su ex pareja, quien se encontraba libre gracias a un supuesto acuerdo entre víctima y victimario por un hecho ocurrido hace dos años, cuando Juana recibió once puñaladas a mano de su ex pareja», dijo.

Dijo que en ambos casos los acuerdos fueron realizados al margen de la ley, sin haber sido aprobados por la oficina correspondiente de la Procuraduría General y «falsificando» las firmas de las víctimas.

“Un sistema de justicia podrido, que refleja el degrado institucional y moral de nuestra sociedad y nuestras instituciones ha permitido estas dos muertes”, dijo Mercedes.

