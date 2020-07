CMD señala Gobierno no ha pagado el sueldo de julio a ningún médico de RD

Waldo Ariel Suero

SANTO DOMINGO.- El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, declaró que constituye una actitud vergonzosa y un abuso sin precedentes, el hecho de que el Gobierno no le ha pagado el salario de julio a ningún médico de la República Dominicana.

En un documento de prensa, Suero asegura que tampoco han cobrado los médicos que diariamente amanecen en las cabeceras de enfermos en las unidades de cuidados intensivos salvándole la vida a pacientes con COVID-19 y otras patologías, pese al riesgo de infectarse con esta mortal enfermedad.

“Esta barbaridad no tiene ninguna justificación, el hecho de que el Servicio Nacional de Salud aún no le haya pagado el mes correspondiente a los médicos. Este abuso, esta burla ya se ha hecho una rutina y a este Gobierno ya no le importa la suerte de los médicos”, aseveró.

En otro orden, felicitó la actitud desprendida y humanitaria de los médicos que trabajan día tras día, inmersos en la pandemia y que están dando el todo por el todo por la salud nacional.

“Por encima del menosprecio y el trato vejatorio que este Gobierno le ha dado al sector salud”, acotó.

