Club Los Prados anuncia la Copa Restauración de Dominó 2025

La vicepresidenta Raquel Peña.

SANTO DOMINGO.- El club Los Prados anunció la celebración de su tradicional Copa Restauración de Dominó, con una especial dedicatoria a la vicepresidenta de la República Raquel Peña, para el domingo 24 de agosto de este año.

La actividad iniciará a partir de las 10:00 de la mañana en el salón principal Don César Cedeño de esa entidad deportiva, social y recreativa, que preside Jorge Ramírez.

El Comité Organizador de la XXX Copa Restauración de Dominó del club Los Prados lo presidirá Rafael Adolfo Pérez, quien es el director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

Las informaciones fueron ofrecidas por el presidente del club Los Prados, el licenciado Jorge Ramírez, en una rueda de prensa que se realizó este jueves en el área del restaurant de esa entidad, ante la presencia del representante del director del Programa Promese/Cal, Gilberto Santana De León; y Alexeis Herasme, que preside la Comisión de Dominó Pradense.

También estuvieron en la mesa principal Héctor Junior Gil y Luis Tejeda, vicepresidente y vocal de la Junta Directiva del club Los Prados, y la asistente del presidente Ramírez, Mineidys Ledesma; Santos Gervacio, asistente de Adolfo Pérez; Frank Félix Puente, Pedro Espino; José Peña; y el Inmortal del Deporte Dominicano, Iván Mieses, entre otros.

Ramírez destacó la participación 24 equipos de diferentes clubes sociales, deportivos y recreativos, algunos con un equipo y otros con dos, como el anfitrión Los Prados, Naco, Paraíso, Los Amigos de Danny Alcántara, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), el mayor general (r) Rafael E. Betances Nivar y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que verán acción con dos combinados cada uno.

Con un equipo competirán la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Cajuquis, club Arroyo Hondo, club Deportivo La Fe, club El Padrino, el Colegio Médico Dominicano (CMD), Cocolandia, Nueva Estrella Naciente y Las Fuertes 21.

La dirección técnica estará a cargo de Benjamín Morales, quien dijo que se jugará en la modalidad por equipo -se inscribieron 24-, los cuales podrán estar integrados por ocho jugadores, y dos suplentes, lo que hacen un total de cerca de 204 participantes.

Morales destacó que la compilación se hará bajo el formato-sistema suizo de competencia, el cual estará a cargo del boricua Juan José Ortiz, un reconocido técnico avalado por la Federación Mundial de Dominó, quien estará en suelo dominicano días antes del inicio.

Jorge Ramírez indicó que habrá premios en metálicos y en especial sobre el valor de los 250 mil pesos, a repartirse tanto entre las participantes femeninas, así como para los masculinos.

“Arribamos a los 30 años de un encuentro de confraternidad, amistad y relaciones personales, porque eso es lo que buscamos en estos tipos de eventos recreativos y deportivos”, sostuvo.

Informó que un mes será inaugurado un salón especial para el dominó del club Los Prados.

“Por estos detalles y muchos más, es que en Los Prados nos hemos convertido en el “club más alegre de la ciudad Capital”, exclamó Ramírez.

of-am