Clásicas y Nenas son líderes del campeonato de béisbol femenino

SANTO DOMINGO.- Las Clásicas de la Canela (Santiago) con 4-1 en el Grupo A y las Nenas de Canó (San Pedro de Macorís) con 6-0, en el Grupo B, lideran el campeonato de béisbol femenino, que organiza la Federación Dominicana de Béisbol.

Las Nenas son las campeonas de la pasada versión del campeonato.

Las Chicas Power (2-3) y las Arroceras de San Francisco (2-4) marchan detrás de las Clásicas. Las Indias de La Vega (3-3) y la Fieras de San Domingo (0-6) siguen después de las Nenas.

Para este domingo, que es la semana 4, las Chicas Power enfrentarán las Clásicas en Valverde; luego seguirán las Clásicas vs las Arroceras y el de cierre será Arroceras vs Chicas Power. En San Francisco jugarán las Indias vs Nenas de Canó; Fieras vs Indias y Nenas vs Fieras.

El torneo consta de seis fechas y la quinta y la sexta se disputarán los días 7 y 14 de julio.

El domingo 22 de julio se jugará la semifinal (en la mañana), avanzan cuatro equipos, y la final se jugará ese mismo día en la tarde, en un estadio por asignar en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

of-am