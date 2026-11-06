Claro Dominicana reporta una avería en servicios de internet

Claro Dominicana dijo este viernes que trabaja para solucionar el problema.

SANTO DOMINGO.– La empresa Claro Dominicana informó que presenta una avería parcial que está provocando interrupciones en los servicios de internet fijo y móvil para algunos de sus clientes en distintas zonas del país.

A través de un comunicado, la compañía explicó que su equipo técnico trabaja de manera acelerada para solucionar el inconveniente y restablecer la conexión en el menor tiempo posible.

PERSONAL TÉCNICO TRABAJA EN LA SOLUCIÓN

«Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando de manera acelerada para restablecer los servicios en el menor tiempo posible», indicó la empresa.

Asimismo, Claro Dominicana agradeció la comprensión de sus usuarios y pidió disculpas por los inconvenientes ocasionados a raíz de esta situación.

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