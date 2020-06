Cirilo Moronta confía será próximo diputado de la circunscripción 1-NY

Cirilo Moronta, al centro, mientras hablaba en un taller con delegados del PRSC en Nueva York.

​NUEVA YORK.- Cirilo Moronta, candidato a diputado de ultramar de la circunscripción 1 por el Partido Reformista Social ​Cristiano (PRSC), dijo que con la gracia de Dios y el apoyo de la comunidad, obtendrá este cargo el próximo 5 de julio.

Moronta habló en un taller instructivo en el que participaron delegados del PRSC, en el que fueron ultimados detalles del papel que cada uno de ellos debe jugar en el certamen electoral.

“Mi candidatura no puede ir mejor que lo que está. Yo te puedo decir que estás hablando con tú próximo diputado, primero con la gracia de Dios y después con mi comunidad y con mi gente que me apoya y me va seguir apoyando”, expresó.

La periodista Belkis Martínez, encargada de comunicaciones del PRSC en esta urbe, dijo que los partidos de oposición deben preparar sus delegados, porque son vitales para defender su voto en los colegios electorales.

El taller fue impartido por el secretario general del PRSC aquí, Héctor Ferreira, acompañado de Germán Ramírez, segundo candidato a diputado por este mismo partido y Luis Aguasvivas, de la comisión política reformista.

sp-am