Círculo Locutores hace premiación “Micrófono de Oro 2018”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Círculo de Locutores Dominicanos (CLD) realizó la premiación Micrófono de Oro 2018, reconocimiento anual dedicado a los profesionales de la palabra hablada en sus diferentes renglones.

La trigésima edición, celebrada en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, entregó el “Gran Micrófono de Oro” al veterano locutor Nobel Alfonso Tejada, quien es uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Locución, con más de 50 años en los medios de comunicación y una basta experiencia como maestro de ceremonia.

Otros reconocimientos durante la noche fueron el “Premio al Altruismo”, otorgado a Ramón (Mon) Lluberes, quien manifestó que en sus años de labor lo único que ha hecho es darle soporte a los locutores y nuevos talentos.

Asimismo fue distinguida la comunicadora y locutora Jatnna Tavárez por su destacada trayectoria en los medios de comunicación.

Lista de Ganadores

Locutor(a) de Programa de Música Típica

José Miguel Ortiz (Papi John)

Locutor(a) de Programa de Merengue

Eugenio Mieses – “Clásicos del domingo” por Neón

Locutor(a) de Programa de Bachata

Edward Rodríguez (Súper Negro) Hit 92

Locutor(a) de Programa de Salsa

Cornelio Martínez “El Piloto”

Locutor(a) de Programa Cultural

Silvia Callado (“Un gran día”, Estrella 90)

Locutor (a) de Música Tropical

José Dipré (Míster Mambrú) Escándalo

Locutor(a) de Música Urbana

Luinny Corporán (MixX)

Locutor(a) de Música Pop-Rock

Kris Viñas (Radio Disney)

Locutor(a) de Baladas

LeannyMonción (Primera FM)

Locutor(a) de Música Religiosa

Wendy Ciprián (“Pura vida”)

Locutor(a) Narrador Deportivo

Franklin Mirabal

Locutor(a) Comentarista Deportivo

Kevin Cabral

Locutor(a) Comercial Deportivo

Andrés García

Locutor (a) de Noticias en Radio

Willy Lachapell

Locutor(a) de Noticias en Televisión

Darling Burdiez

Locutor(a) Comentarista de Radio

Johnny Vásquez (La Opción)

Locutor(a) Comentarista de Televisión

Félix Victorino

Locutor(a) Animador de Televisión

Michael Miguel Holguín

Locutor(a) Presentador de Televisión

Iván Ruiz

Locutor(a) Maestro de Ceremonias

LisseteSelman

Locutor (a) Voz en Off

Froilán Nicolás Arvelo (El Brudy)

Locutor(a) Cronista de Arte

Wanda Sánchez

Locutor(a) Comercial

Reynaldo Infante

Locutor(a) Doblaje

Luiggy Ventura

Locutor(a) Plataformas Digitales

Salvador Holguín

Locutor (a) Revelación del año

Erika Fernández

Premio especial Director/a de Emisora

Carlos José Rosario (Caliente)

Premio Gran Micrófono de Oro

Nobel Alfonso Tejada

Reconocimientos especiales a locutores de provincias y de ultramar

Gran Santo Domingo —- Gustavo Olivo y Jochy Santos

Monte Plata—– José Alberto Manzueta

San Pedro de Macorís—–Rafael Alexis Forbes Robert

Hato Mayor—–Merlín Jiménez

El Seibo—– Casarín Leonardo Febles

La Romana—–Claribel Mejía

La Altagracia (Higuey)—–Alex Domingo Del Rosario

San Cristóbal—–Leonardo Mercedes

Peravia (Bani)—–Indhira Báez Lara

Azua—–Edi Antonio Cuevas Andújar

San Jose Ocoa—–Luis Martínez

San Juan de la Maguana—–Miguel Ángel Geraldo González

Elías Piña —–Alfredo Valdez Alcántara

Bahoruco (Neyba) —–Osiris Feliz Méndez

Barahona—–Alsy Pimentel

Independencia —–Yovanys Paulino

Pedernales—-Pedro Nolasco Pérez Heredia

Samaná—–Francisco Virgilio Mercado de Peña

María Trinidad Sánchez (Nagua) — Juan Francisco Morel Molina

Sánchez Ramírez (Cotuí) —–Alfredo Antonio Acosta Mora

San Francisco de Macorís—–José Manuel Acosta

Monseñor Noel (Bonao)—–Johan Manuel Tapia Guerra

Hermanas Mirabal(Salcedo) —–José Guillermo Disla

La Vega—–Marino Ramón Concepción T.

Espaillat (Moca) —–Isaías Pérez

Santiago de los Caballeros—–Ronald Lázala

Puerto Plata—–José Dolores López

Valverde Mao—–William Colon

Santiago Rodríguez—–Ramón Isidro Ureña

Montecristi—–Felipe Lemoine

Dajabón—–José Eugenio Gonell Franco

Ultramar

Janeiro Matos (New York)

Tony Dandrades (Estado de la Florida)

Al recibir el “Gran Micrófono de Oro”, Nobel Alfonso expresó: “Cada experiencia es única y llegar a la edad de 76 años, con 57 ejerciendo mi profesión, no se puede reducir en pocos minutos. Tengo que dar gracias a muchas personas, pero como no me daría el tiempo, me surge hacerlo a través de alguien que ha sido un ejemplo a seguir, Osvaldo Cepeda. En él doy gracias a todos los maestros que he tenido. Muchas gracias; me siento orgulloso de ser reconocido en la gestión de una guerrera como Ana Daisy”.

Ana Daisy Guerrero, presidente de la entidad que representa a los profesionales del micrófono, agradeció la asistencia masiva de renombradas figuras de la locución dominicana que hicieron acto de presencia a tan anhelada premiación.

“En esta noche quiero expresar mi gratitud a Dios todopoderoso que nos permite estar reunidos todos aquí, en una noche de confraternidad en la que entregamos el premio Micrófono de Oro, alta distinción realizada a profesionales de la palabra hablada”, expresó.

La gala de premiación fue conducida por Jochy Santos e Isaura Taveras, dedicada a la memoria de los locutores Buenaventura Bueno Torres y Teo Veras, ambos fallecidos este año.