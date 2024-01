Cine dominicano gana aprecio y reconocimiento en Estados Unidos

SANTO DOMINGO.- La industria de cine dominicana ha ganado reconocimiento y aprecio internacional en los últimos años, especialmente en Estados Unidos, donde entre estrenos de películas filmadas en el país hasta películas locales estrenadas allí, han trascendido más allá de los festivales de cine para llegar a una audiencia más amplia.

En este artículo exploraremos algunas de las películas más importantes estrenadas en Estados Unidos, centrándonos en un listado representativo que incluye nombres cinematográficos que han dejado una huella imborrable en la industria del cine dominicano.

Esto a propósito de que “Colao 2”, dirigida por Frank Perozo, llegará a partir del 12 de enero a salas de Nueva York, Massachusetts, Bronx, Pennsylvania, Yonkers, New Jersey y Rhode Island.

“Colao 2”, dirigida por Frank Perozo, es una comedia que desafía estereotipos al explorar las complejidades de las relaciones interculturales. Un elenco lleno de estrellas dominicanas: Nashla Bogart, Manny Perez, Raymond Pozo, Miguel Cespedes y Celines Toribio.

La lista podría ser más larga, pero hay poca información a mano o disponible, un fallo de la industria. El crecimiento exponencial y rápido de una industria a veces se hace difícil de medir.

A través de diversos géneros y temáticas, y una industria que crece cada año, el cine dominicano se ha ganado un creciente nombre en el panorama internacional. Con historias, actuaciones y una narrativa clásica, estas películas han salido del código 809, para buscar lugar en otros códigos postales.

De manera retrospectiva, una pionera dominicana en Estados Unidos fue “Nueba Yol”, una comedia que se ha convertido en un clásico del cine dominicano. Dirigida por Ángel Muñiz, esta película lanzó a la fama al inolvidable Luisito Martí.

Estrenada en Estados Unidos, «Nueba Yol» logró resonar con la diáspora dominicana, proporcionando una visión humorística pero auténtica de la experiencia inmigrante

NUEBA YOL 3

La franquicia «Nueba Yol» continuó su éxito con la tercera entrega, manteniendo la esencia cómica que la caracteriza. En esta ocasión, la historia se desarrolla con los mismos elementos que hicieron única a la primera película, pero con un toque fresco y actualizado.

LOS LOCOS TAMBIÉN PIENSAN

Dirigida por Che Castellanos, «Los Locos También Piensan» aborda el tema de la salud mental con sensibilidad y humor.

Filomeno, un dramaturgo soñador, es despedido de su labor en el teatro.

Un día su primo Balbuena logra que le muestre un guión cinematográfico con la posibilidad de ser llevado al cine.

Cuando éste es rechazado por un productor, Filomeno urde una inteligente trama para demostrar la validez de su historia.

Es protagonizada por Luisito Marti, Johnny Ventura, Felipe Polanco y Angelita Curiel.

ANDREA

«Andrea», dirigida por Roger Bencosme, Esta cinta criolla hecha con muy pocos recursos, antes de la Ley de Cine, pero vista por gran parte de la población, narra la historia de una niña.

Andrea (Any Ferreiras) al asistir al entierro de su abuelo se encuentra con que le han robado la cruz a la tumba de su madre, por lo que remueve inocentemente una perteneciente a otro sepulcro, para ponérsela a la de su pariente

PASAPORTE ROJO

La película cuenta la historia de Fabio Reyes, un ex artista falsificador que después de cumplir 10 años de una sentencia de 25 años no quiere nada más que reavivar su relación con su hija perdida hace mucho tiempo y vivir en paz. Pero la vida no es tan justa y los demonios nunca mueren.

Mientras Fabio se embarca en una montaña rusa de engaños, mentiras, suspense y asesinatos, nada resulta ser lo que parece. Dirigida por el desaparecido Albert Xavier.

LA VIDA DE LOS REYES

Dirigida por Frank Perozo, «La Vida de los Reyes» se centra en la vida y la carrera del dúo cómico dominicano formado por Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

La historia fue escrita por los guionistas David Maler y Junior Rosario, con la producción general de Leticia Tonos.

La biopic cuenta una historia motivadora que mostrará la parte privada y artística de los denominados “Reyes del Humor” abarcando su etapa de niñez, juventud y época actual.

SANKY PANKY 3

La franquicia «Sanky Panky» regresa con su tercera entrega, ofreciendo una vez más una visión cómica y atractiva de la cultura dominicana.

Esta película dirigida por José Enrique Pintor, seguimos a los conocidos Genaro, Chelo y Carlitos finalmente logran su objetivo de salir de República Dominicana en busca de una visa, pero en Puerto Rico todavía no pueden dejar de meterse en problemas.

LA SOGA

La trilogía de «La Soga», dirigida por Josh Crook y Manny Perez, presenta un thriller de acción que ha dejado una marca imborrable en la cinematografía dominicana.

La historia evoluciona a través de tres entregas. Basada en hechos reales ocurridos en la República Dominicana,

En un barrio pobre de Santiago, República Dominicana, donde las calles están regidas por narcotraficantes, un modesto carnicero lucha por criar a su hijo de diez años, Luisito.

Después de presenciar el asesinato de su padre a manos de un criminal llamado Rafa, Luisito conoce al general Colón, jefe de la policía secreta dominicana. Colón se aprovecha del deseo de venganza del niño y lo transforma en un asesino desalmado.

«VENENO»

Dirigida por Tabaré Blanchard, «Veneno» es en la década de 1950, Rafael Antonio Sánchez crece en la pobreza en la República Dominicana bajo la dictadura de Trujillo.

Después de ver una película protagonizada por el luchador El Santo , él y su amigo José Manuel Guzmán Marte, hijo de un policía, sueñan con convertirse en luchadores profesionales.

Ambos encuentran el éxito, bajo los nombres de «Jack Veneno» y «Relámpago Hernández» respectivamente, pero las peleas ponen a prueba su amistad.

«QUÈ LEÓN» Que León», y “Que Leones” dirigidas por Frank Perozo. Esta película está protagonizada por la actriz dominicana Clarissa Molina y Ozuna.

El cantante puertorriqueño debutó aquí por primera vez como actor y protagonista en la gran pantalla.

Narra una historia de amor de dos jóvenes que aunque únicamente coinciden en el apellido León, pertenecen a dos clases sociales muy diferentes.

«CATASTRÓFICO»

Dirigida por Jorge Hazoury, «Catastrófico», cuando una actriz de Hollywood echada a perder lucha por volver a la civilización después de que su jet privado sufriera un intento de secuestro, dejándola perdida en la selva con su irritante asistente y el inepto secuestrador.

«MALOS PADRES»

Con una perspectiva cómica y realista, «Malos Padres» dirigida por Jose Ramon Alama, cuenta la historia de Dos amigos que se enfrentan a un problema de paternidad relacionado con una herencia, pero ninguno sabe quién es el verdadero padre. Es protagonizada por Frank Perozo.

«JEFFREY»

Dirigida por Yanillys Pérez, «Jeffrey» es un drama que aborda temas de discriminación y búsqueda de identidad.

La película ofrece una mirada íntima y conmovedora a las luchas de un joven por aceptarse a sí mismo en un entorno desafiante.

«CARPINTEROS»

Dirigida por José María Cabral, «Carpinteros» ofrece una historia de amor única ambientada en un contexto carcelario. La película destaca por su originalidad y la exploración de temas sociales relevantes.

Otros títulos son «Mi Pobre Angelito», «Feo de dia, Lindo de Noche», de Alfonso Rodriguez; «La Familia Reyna» (Tito Rodriguez), «Trabajo Sucio» (David Pagan Mariñez) y «La Barbería» (Waddys Jazquez).