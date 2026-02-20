Cine dominicano: estreno «De tal palo, tal astilla» el 5 marzo

Elenco del filme

Santo Domingo, 20 feb.-Desde el 5 de marzo llegará a las salas de cine dominicanas la comedia «De tal palo, tal astilla», producción que reúne por primera vez en la gran pantalla a dos generaciones del humor nacional, publicó hoy Cinedominicano.

La película está protagonizada por los veteranos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, junto a la popular dupla Los Novel Poppys (Alex Díaz y César Calcagno) y Honny Estrella.

Cinedominicano reseñó que la historia se desarrolla en un hotel de lujo que se prepara para una subasta millonaria en torno a El Cordero de Bronce, una escultura tan valiosa como polémica.

En ese escenario se reencuentran dos antiguos compañeros de la música, hoy separados por una traición del pasado. El destino los coloca en lados opuestos: uno trabaja como ebanista y el otro como jefe de seguridad, ambos arrastrando heridas que no han sanado.

Mientras tanto, sus hijos â€»dos jóvenes artistas llenos de aspiracionesâ€» ven en el evento una oportunidad para demostrar su talento. Sin embargo, un apagón inesperado cambia el rumbo de la noche.

Cuando regresa la luz, la escultura ha desaparecido. Con el hotel cerrado y las sospechas apuntando a los jóvenes, los padres deberán dejar atrás sus diferencias y unir fuerzas para descubrir al culpable antes de que el escándalo destruya más que una subasta.

«De tal palo, tal astilla» se presenta como una comedia familiar que mezcla humor, música y elementos de suspenso, explorando cómo los errores pueden heredarse, pero también corregirse.

Además de sus protagonistas, el filme cuenta con la participación de Agustín Rousseau, Delane Marie, Yamileth González, Rafa Bobadilla, Manuel Raposo, Manuel Chapuseaux, entre otros.

El guion es de Kendy Yanoreth Calcaño, y la música está a cargo de Mario Sévigny, junto a Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

La producción incluye un sencillo original interpretado por Raymond, Miguel y Los Novel Poppys, con la colaboración especial de Nino Freestyle. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Tras su estreno nacional el 5 de marzo, la cinta llegará a Puerto Rico durante ese mismo mes y a Estados Unidos en abril.

La distribución está a cargo de Caribbean Films, compañía reconocida como uno de los principales referentes del cine comercial dominicano, responsable de éxitos recientes como Qué León, Flow Calle y Medias Hermanas.

of-am