Cinco muertos deja accidente en Circunvalación Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.- Al menos cinco personas murieron en un accidente de tránsito en la Circunvalación de Santo Domingo, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero.

Los nombres de las víctimas no han sido revelados, pero trascendió que residían en el distrito municipal Los Botados, de Yamasá, en provincia Monte Plata.

Entre los conductores involucrados fue identificado Francisco González, quien conducía un automóvil Toyota Corolla.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe sobre la causa del accidente.

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y del Sistema de Emergencias 9-1-1 se presentaron al lugar.

jt-am