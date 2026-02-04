Grupo marcha por El Conde y exigen la liberación de Maduro
SANTO DOMINGO.- Un grupo de dominicanos se marcharon por la calle El Conde y exigieron la liberación del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, presos en Estadios Unidos por supuesta conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína a ese país norteaméricano y otros delitos relacionados con armas.
El grupo se congregó frente edificio Copello, donde cantó los himnos dominicano y de la Revolución de Abril de 1965, tras lo cual vociferó consignas antiimperialistas y demandó la libertad de Maduro y Flores.
El secretario general del Movimiento Caamañista, Narciso Isa Conde, denunció «el peligro que representa la actual ofensiva militar de Estados Unidos en el Caribe y América Latina». «Una parte significativa de su poderío está desplegada en la región para amenazar a pueblos como Cuba, Nicaragua y otros países hermanos», afirmó.
Isa Conde definió a Maduro y Cilia Flores como “ejemplo de firmeza antiimperialista”, y llamó a profundizar la «movilización popular por la soberanía nacional y continental».
Asimismo, alertó sobre la escalada de la ofensiva de Estados Unidos en el Caribe, con el objetivo de «estrangular a Cuba y amenazar a otros pueblos de Nuestra América».
Señaló que «esta política de cerco, agresión y bloqueo constituye una violación permanente del Derecho Internacional y forma parte de una estrategia desesperada de un imperio en decadencia, frente a la cual llamó a fortalecer la solidaridad continental y la resistencia de los pueblos para defender la soberanía, la autodeterminación y la paz regional».
LA PROCLAMA
Concluido el discurso, los manifestantes marcharon por la calle El Conde hasta llegar a la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, frente al parque Independencia, donde el Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha, representado por el abogado Nelson Nina, dio lectura a la proclama titulada “Desde el legado de Caamaño, exigimos libertad para Nicolás Maduro y Cilia Flores”.
La proclama recordó que «el pasado 2 de febrero se cumplieron 53 años del desembarco del coronel Caamaño (1973) y del grupo de combatientes que ingresaron al país para luchar por la libertad, una verdadera democracia y contra la dictadura balaguerista de los doce años».
El documento afirmó que «aquella gesta sigue siendo una expresión viva de dignidad nacional y lucha antiimperialista, y que hoy ese legado convoca a la solidaridad con Venezuela».
Asimismo, denunció que «Maduro y Flores son prisioneros de guerra, protegidos por el Derecho Internacional y la Convención de Viena, por lo que su secuestro constituye una grave violación a las normas internacionales».
CONDENA USO TERRITORIO DOMINICANO
La proclama también condenó la utilización del territorio dominicano como plataforma de agresión contra Venezuela, señalando la responsabilidad del gobierno de Luis Abinader en la subordinación del país a los intereses imperiales.
El texto exigió la salida de la armada estadounidense del Caribe, cese del bloqueo contra Cuba, respeto a la soberanía de los pueblos y alertó sobre el peligro de una escalada bélica que amenaza la paz mundial. Finalmente, reafirmó el compromiso con la autodeterminación de los pueblos, el bolivarianismo y el chavismo como expresiones de humanismo y justicia social.
jt-am
