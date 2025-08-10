CIDH preocupada por situación de dos presos políticos cubanos

Washington.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por los prisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro, devueltos a la cárcel en abril pasado.

Este organismo internacional recordó que ambos líderes opositores son beneficiarios de medidas cautelares, de las cuales el régimen de La Habana no ha respondido a solicitudes de información.

La CIDH denunció las golpizas, aislamiento y amenazas a las que ha sido sometido Ferrer en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Mientras señalaron el alarmante estado de salud de Navarro en Agüica, Matanzas y la falta de atención médica adecuada.

Por último, la organización condenó el «uso de detenciones arbitrarias para perseguir a personas con discrepancias político-ideológicas con el gobierno y recuerda al Estado su obligación de garantizar un trato humano a todas las personas bajo su custodia».

En efecto, la situación de ambos activistas en prisión ha sido crítica desde que las autoridades del régimen les revocaron la libertad condicional en abril anterior.

@ADNCuba