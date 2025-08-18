Cibao FC golea a San Cristóbal en Liga Dominicana de Fútbol

Ángel Pére, héroe ofensivo del triunfo de Cibao FC, es felicitado por Javier Roces y Walter Acuña.

SAN CRISTOBAL.- El dominico-español Ángel Pérez anotó un triplete para que Cibao FC derrotara de visitante 4-1 al Atlético San Cristóbal, en partido celebrado la tarde noche del sábado en el estadio Panamericano, correspondiente a la jornada 3 de la Liga Dominicana de Fútbol (2025-2026), dedicado a la memoria de José Rafael Abinader.

Pérez rodeado de noveles jugadores logró el “Hat trick” en lo que fue su primer gran partido en la LDF.

El otro gol de los cibaeños lo anotó Wilman Modesta, en momento que lucía el brazalete de Capitán.

La dirigencia del Cibao FC convocó un equipo integrado mayormente por jóvenes, para descansar sus estelares, ya que tiene juego el martes en su estadio de la Madre y Maestra con Cavalier de Jamaica, iniciando la Copa del Caribe Concacaf 2025.

Con el resultado el club cibaeño suma tres puntos más y ahora tiene 6, mientras que los sureños todavía no puntean.

Se jugaba el minuto 18 cuando el dominico-español Ángel Pérez se estrenó con su primer gol en la LDF, para poner al Cibao FC al frente 0-1.

Temprano en el minuto 29, se produjo el primer cambio de los visitantes, cuando salió de la cancha José Conesa y entró el novel Jean Taveras, quien fue ascendido este mismo año.

Al minuto 31 Gabriel Peguero trató de despejar un disparo con la cabeza, pero el balón se fue en dirección de la portería y entró en auto gol para el 1-1. Fue el primer gol del Atlético San Cristóbal en el campeonato.

La situación se complicó para Cibao FC cuando salió por lesión Josué Núñez y fue reemplazado por Kleimar Mosquera. También entró a juego Abraham Mejía para los 5 minutos agregados.

No hubo más goles en la primera mitad y así 1-1 se fueron al descanso, para trazar las nuevas estrategias.

Cuando se reanudó la segunda mitad y se jugaba el minuto 58, Ángel Pérez completó el doblete para recuperar la ventaja de Cibao FC 2-1.

En el minuto 72 se realizaron los cambios del onceno naranja, cuando entraron a juego Cesarín Ortiz y Leonardo Villalba y se fueron a la banca Javier Roces y Walter Acuña.

En el minuto 90 y cuando el árbitro anunció 4 más, apareció el veterano Wilman Modesta para anotar el tercero y dejar la pizarra 3-1.

Para el encuentro Cibao FC descansó a varios estelares, con miras al compromiso del próximo martes cuando enfrentarán al Cavalier de Jamaica, comenzando la Copa del Caribe Concacaf 2025.

Entre los jugadores que no fueron convocados están los porteros Miguel Lloyd y Edwin Frías, dejando el arco naranja al cuidado de los novicios jugadores Elián Beras y Enzo “Ferrari” Guzmán.

Tampoco fueron convocados el goleador colombiano Rivaldo Correa, ni su compatriota Julio César Murillo, autor del primer gol del equipo esta temporada, Jean Carlos López y Ernesto “Che” Trinidad.

El joven portero Elián Beras, portero menos goleado en la Sub-19, fue el guardameta utilizado por Junior Scheldeur para el encuentro, con Enzo Guzmán como suplente.

Los once alineados para el encuentro fueron completados con, José Núñez el MVP de la Sub-19, Gabriel Peguero, José Conesa, Darlen Ozuna, Wilman Modesta, Gonzalo Alarcón, Nicolás Cruz, Walter Acuña, Javier Roces y Ángel Pérez.

