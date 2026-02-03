Christian Nodal se presentará en Altos de Chavón el 4 de abril

Christian Nodal

SANTO DOMINGO.– El cantautor mexicano Christian Nodal regresará a la República Dominicana para presentarse el próximo sábado 4 de abril en el emblemático escenario de Altos de Chavón, como parte de su exitosa gira internacional Pa’l Cora Tour, dentro de la tradicional cartelera artística de Sábado Santo, una de las citas musicales más esperadas del país.

El anuncio del espectáculo fue realizado por la empresa CMN y el empresario Gamal Haché, responsables de la producción del evento, quienes aseguraron que el público disfrutará de un concierto de alto nivel, con una cuidada puesta en escena, sonido de primera y una experiencia musical pensada para el disfrute de toda la fanaticada.

Durante la velada, Nodal subirá al escenario acompañado de su banda para ofrecer un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera, interpretando éxitos como Dime Cómo Quieres, Ya no somos ni seremos, Adiós amor, Botella tras botella, De los besos que te di, No te contaron mal y Probablemente, entre otros temas que han conquistado a millones de seguidores en toda Latinoamérica.

Por décadas, Altos de Chavón se ha consolidado como uno de los escenarios más prestigiosos del Caribe, albergando presentaciones memorables de destacados artistas nacionales e internacionales, y reafirmando su tradición como punto de encuentro cultural durante la Semana Santa.

of-am