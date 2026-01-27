China se abre a «enriquecer la cooperación» militar con Rusia

PEKIN 27 Ene.- El ministro de Defensa de China, Dong Jun, ha apostado este martes por «enriquecer la cooperación» militar con Rusia, en el marco de una videollamada con su homólogo ruso, Andrei Belousov, quien ha defendido reforzar la «cooperación práctica» y llevar las relaciones a una nueva fase.

«China está dispuesta a colaborar con Rusia para enriquecer el contenido de la cooperación, mejorar los mecanismos de intercambio, aumentar la capacidad para hacer frente a diversos riesgos y retos, y aportar energía positiva a la seguridad y la estabilidad mundiales», ha afirmado el ministro chino en su intercambio con su colega ruso, según ha informado la agencia de noticias estatal Xinhua.

De este modo, Dong ha insistido en que Pekín está listo para trabajar con Rusia para aplicar el entendimiento mutuo y mejorar la coordinación estratégica.

Por su lado, el ministro de Defensa ruso ha indicado la voluntad de Moscú de reforzar las consultas estratégicas en materia militar, profundizar la «cooperación práctica» con acciones conjuntas en materia de operaciones y entrenamiento.

La videollamada ha tenido lugar cuando China y Rusia cumplen 30 años del establecimiento de las relaciones estratégicas y 25 años del tratado de buena vecindad y cooperación entre ambos países.

