China rebate ‘falacias absolutas’ políticos EU en Centroamérica

Guo Jiakun

PEKIN.- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, rechazó este lunes que políticos de EE.UU. intenten obstaculizar las relaciones comerciales que el gigante asiático sostiene con Centroamérica.

En su habitual conferencia de prensa, Guo hizo alusión explícita a la reciente visita del legislador republicano John Moolenaar a Panamá y otros países centroamericanos, bajo la premisa de abordar la supuesta «coerción» e «interferencia» de China.

En criterio del vocero de Exteriores, esas afirmaciones son «meras mentiras» que forman parte de «su propio sesgo ideológico». Por esa razón, instó a los políticos estadounidenses a «dejar de manipular» sobre las relaciones entre Pekín y Centroamérica.

«Esos comentarios son mentiras y falacias absolutas, que no son más que un reflejo de su propio sesgo ideológico y su mentalidad de la Guerra Fría», dijo Guo, citado por Xinhua.

En contraposición, el vocero destacó que China promueve un relacionamiento basado en principios como el respeto mutuo, la igualdad, los beneficios compartidos, la apertura, la inclusión y la cooperación amistosa, con el objetivo de generar beneficios «tangibles» para ambas partes.

«Instamos a los políticos estadounidenses a que dejen de manipular los asuntos relacionados con China y a que hagan más contribuciones al desarrollo y la prosperidad de la región», agregó Guo.