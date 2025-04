China rebate a EEUU: aclara que ha respetado soberanía canal

Sede de la Embajada de China en Panamá

Ciudad de Panamá, 8 abr (Prensa Latina) .- La embajada de China en Panamá rebatió hoy las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y señaló que siempre ha respetado la soberanía del canal de Panamá.

En el mensaje de la legación diplomática, alusivo al discurso del jefe del Pentágono al inaugurar un muelle de la policía aeronaval en el lado del Pacífico, se catalogan de «nada responsables ni fundamentados»los juicios emitidos por el alto jefe castrense.

En respuesta a una supuesta injerencia china en la administración de la vía interoceánica, la embajada subrayó que en la historia, la única vez que el canal se vio interrumpida fue durante la invasión estadounidense a Panamá en diciembre de 1989.

«China nunca ha participado en la gestión ni la operación del Canal de Panamá, ni interferido en los asuntos del Canal. La parte china siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el Canal y reconoce el Canal como una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral», remarcó ese texto.

LO DICHO POR SECRETARIO DE DEFENSA

En su discurso, catalogado por los diplomáticos de la nación asiática como expresión de una actitud tan intimidante como abusiva, sobre la cual llamaron a reflexionar, Hegseth afirmó que Estados Unidos no permitiría que China ponga en peligro las operaciones de la ruta interoceánica.

«China no construyó el Canal, no opera el Canal y no lo usará como un arma», dijo el funcionario.

La representación de Beijing también se preguntó quién está practicando desenfrenadamente el chantaje y el despojo. «Eso está más que claro ante los ojos de todos. Las relaciones entre Estados Unidos y Panamá no deben ser excluyentes», insistieron.

LLAMA A EEUU A LA REFLEXIÓN

«Exhortamos a Estados Unidos a reflexionar profundamente sobre su actitud tan intimidante como abusiva y sus actos de despojo contra Panamá y otros países en desarrollo en América Latina y el Caribe», concluye el documento.

Tras reunirse con el presidente anfitrión José Raúl Mulino, recorrer áreas de la ruta fluvial e inaugurar el muelle del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Hegseth visitó el centro de entrenamiento de esa entidad Almirante Cristóbal Colón (Sherman), en la caribeña provincia de Colón.

Mañana tiene previsto asistir a la Cumbre de Seguridad de Centroamérica, que tendrá por sede el hotel Hilton, en esta capital.

