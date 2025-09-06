CHINA: Dominicana presenta oportunidades de inversiones

BEIJING, China.- La República Dominicana celebró en esta capital un foro de negocios con empresas chinas, centrado en el clima de inversión y oportunidades de cooperación con la nación asiática.

El ¨Foro de Negocios de la República Dominicana¨, organizado por la Embajada de la nación caribeña, atrajo a numerosas empresas chinas.

A siete años del establecimiento de relaciones diplomáticas, el evento constituyó una plataforma clave para la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.

MAYOR ECONOMÍA DEL CARIBE

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) resaltó que su país es la mayor economía del Caribe y con un rápido crecimiento en América Latina.

En este contexto, presentó las metas estratégicas hacia 2036: expansión de zonas francas, creación de 100,000 empleos, duplicación del PIB y un ingreso per cápita de 22,000 dólares.

La proyección de alza del PIB es de 4.0% en 2025 y 4.8% en 2026. El Banco Mundial prevé que en los próximos años la nación caribeña mantendrá un crecimiento promedio anual de 4.3 %.

Acompañada de José Julio Gómez, embajador dominicano ante Beijing, Riviero presentó oportunidades comerciales y de inversión ante los empresarios chinos.

EXPORTACIONES HACIA CHINA

Las exportaciones dominicanas hacia China constituyen un pilar estratégico dentro de la diversificación de mercados.

En 2024, las ventas hacia ese destino asiático alcanzaron los US$325.8 millones, para un crecimiento interanual de 34.9% respecto a 2023.

La canasta exportadora estuvo liderada por minerales de cobre, tabaco en rama e instrumentos médicos, productos que fortalecen la presencia en uno de los mercados más competitivos del mundo.

En el período enero-julio de 2025, las exportaciones alcanzaron US$187.1 millones, lo cual confirma la creciente inserción de bienes dominicanos de alto valor agregado.

