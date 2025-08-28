China derrota a la RD en el Campeonato Mundial Voleibol

THAILANDIA.. El conjunto de China batalló duramente este martes para vencer tres sets por cero a la República Dominicana (25-15, 25-21 y 25-17), en choque correspondiente al Grupo F, en la ronda preliminar del Campeonato Mundial de Voleibol.

El ataque de las triunfadoras fue guiado por Wu M.J, con 15 puntos, seguida de Zhuang Y.S, con 15 unidades. En las estadísticas del juego, en ataque, China dominó 43-32 y en bloqueos 13-6.

Por las dominicanas, Brayelin Martínez fue la mejor con 15 puntos, mientras que Massiel Matos aportó siete tantos. Gaila González y Yonkaira Peña tuvieron una baja ofensiva.

China (3-0), que ocupa el lugar número cuatro en ranking mundial, ahora tiene marca de 3-0 y la República Dominicana, número nueve en el ranking mundial, tiene foja de 2-1.

En el primer parcial, China presentó una férrea defensa, un ataque sólido y consistente, además de que puso mucha presión con un saque fuerte.

Las dominicanas confrontaron algunos problemas para articular su ofensiva y al pasar el balón, venía entonces el contraataque de las chinas por todos los ángulos de la cancha que resultó letal. Además de un bloqueo que le hizo mucho daño a las Reinas del Caribe, que tienen el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC,

Un aspecto clave que fue China hizo un rally de puntos que inició cuando el partido se empató a 10 y a partir de ahí realizaron ataques que puso el marcador 16-10.

Luego hicieron otro rally de 4-0 que las ayudó a rematar a las caribeñas. El dirigente Marcos Kweik realizó cambios de jugadoras buscando una reacción, pero no lo consiguió.

En el segundo set, las dominicanas iniciaron con una buena actitud de juego y realizaron un rally de 5-0 ante China, con ataques de Gaila González y Brayelin Martínez. También las criollas mejoraron su defensa y su bloqueo.

Pero, China reaccionó y lograron empatar el set a 6-6 con ataques de Wu M.J y de Zhuang Y.S. Las asiáticas hicieron dos rallys uno de 5-0 y otro de 3-0 que afectó mucho a sus rivales, a pesar de la gran resistencia que le dieron, sobre todo con las reservistas Massiel Matos y Alondra Tapia, quienes tuvieron un segundo set muy productivo.

Las chinas tuvieron que emplearse bien a fondo para llevarse el games 25-21.

En el tercer games, China volvió por sus fueros con los buenos bloqueos, la dura defensa y dejaron a las dominicanas apenas en 17 puntos. Nueva vez, Massiel Matos y Alondra Tapia le pusieron mucha presión a las ganadoras con fuertes remates y saques con potencia.

