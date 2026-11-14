CHINA: Avión eléctrico CE-25A realiza primer vuelo comercial

PEKIN 14 Nov.- El avión de transporte eléctrico chino CE-25A de 10 toneladas ha realizado este sábado su primer vuelo de prueba con tripulación en Binzhou, provincia de Shandong, en el este de China.

En ha despegado con dos pilotos y un ingeniero de pruebas a bordo y ha aterrizado sin incidentes. «Todos los indicadores han cumplido con las expectativas», ha informado la Empresa de Aviación Comercial de China (COMAC, por sus siglas en inglés).

El CE-25A es el primer avión comercial eléctrico de la empresa COMAC, diseñado principalmente para realizar vuelos comerciales entre ciudades. Tiene capacidad para despegar con un peso de diez toneladas totales y puede transportar a 19 pasajeros.

Desarrolla una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora a una altitud de 2.400 metros y tiene un alcance de 400 kilómetros. El primer vuelo no tripulado se realizó el 2 de febrero de este mismo año y ha volado en otras 18 ocasiones sin nadie a bordo.

El aparato cuenta con una batería de la empresa china CATL y con la colaboración de la Universidad Jiao Tong de Shangái y otras organizaciones.

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