CHILE: RD es país de honor en V Encuentro Internacional de Los Ríos

Embajador dominicano en Chile, Juan Cohen, y el gobernador de Valdivia, Luis Cuvertino Gómez.

CHILE.- El Gobierno Regional de Los Ríos y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo han invitado formalmente a la República Dominicana a ser el País de Honor del V Encuentro Internacional de la Región de Los Ríos, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Valdivia los días 9, 10 y 11 de octubre de 2026.

Esta distinción posee un profundo trasfondo histórico sustentado en el lazo que une a ambos territorios desde que el intelectual y expresidente dominicano, Juan Bosch, vivió su exilio en la localidad costera de Niebla.

Este vínculo, fortalecido a través de las décadas, ha transformado la relación diplomática en una hermandad cultural y humana de larga data.

En una comunicación oficial de fecha 13 de enero, enviada al Embajador dominicano en Chile, Juan Cohen Sander, el Gobernador Regional, Luis Cuvertino Gómez, manifestó que la presencia del país caribeño otorgará un realce multicultural estratégico al encuentro.

Asimismo, la autoridad destacó que esta distinción busca reconocer el liderazgo de la República Dominicana en el Caribe para potenciar y cristalizar los acuerdos de cooperación económica y académica que se han gestionado entre la misión diplomática y la Región de Los Ríos, en el sur de Chile.

El certamen, que se celebra en la sureña ciudad de Valdivia, se ha posicionado como la principal plataforma de internacionalización del sur del país, congregando a autoridades y diplomáticos de más de 25 naciones, además de diversas empresas, con el firme objetivo de consolidar a Los Ríos como un polo de desarrollo y diálogo global.