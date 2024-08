Charlie Aponte demostró su popularidad en R. Dominicana

Charlie Aponte

SANTO DOMINGO.- El Hard Rock Café Santo Domingo vibró con la presencia del puertorriqueño Charlie Aponte, quien recibió una cálida muestra de su gran popularidad en el país, donde sus canciones son clásicos escuchados por generaciones y que hoy se reproducen en diversas plataformas y lugares que colocan música.

Acompañado por una gran orquesta, Charlie Aponte deleitó al público durante casi dos horas con sus más grandes éxitos, acumulados a lo largo de una carrera artística de más de 50 años. Entre las canciones interpretadas se encontraban «Se nos perdió el amor», «Aguacero», «Dime que quieres», «Compañera mía», «El último romántico», «Ojitos negros», «Así logramos nuestro amor», «Arroz con habichuela», «Trampolín», «Se me fue», «Hojas blancas», «Brujería», «No hay cama» y «Timbalero», entre otras.

En un salón lleno, el público cantó, bailó y se puso de pie con cada una de sus canciones, demostrando lo complacido que estaba con la originalidad de los temas y el carisma del artista en el escenario, acompañado de un excelente sonido y juego de luces.

«Charlie Aponte es un artista con mucha energía, su voz no ha cambiado. Nos mantiene activos, a pesar de su edad y tiempo en la música. Nuestra generación conoce sus canciones. Esta fue la primera vez que lo veo en vivo, vine porque me gusta la salsa, pero no sabía que iba a gozar tanto con el viejito que hace un buen espectáculo en la tarima», manifestó una pareja de jóvenes que asistió al concierto.

La producción general del concierto estuvo a cargo de Richard Richardson, gerente general de RR Producciones y de “AG Producciones”, del empresario colombiano Albaro Gómez. Con una trayectoria de varios años en el mercado del entretenimiento, Richardson ha demostrado su calidad en cada uno de sus eventos, superando las expectativas del público y brindando una asistencia personalizada.

Recordemos que Charlie Aponte fue durante más de 40 años el vocalista principal de la agrupación salsera “El Gran Combo de Puerto Rico”, y que ya lleva como solista diez años en el mundo musical en el género de la salsa. Es un afamado artista que con sus canciones ha recorrido varios países, donde ha recibido varios premios y reconocimientos.

El artista manifestó el agradecimiento que le tiene al pueblo dominicano por la acogida que le ha dado tanto a él como persona como a su música.

of-am