César Valdez se declara listo para estar en el Preolímpico

César Valdez en el campo primaveral de los Orioles de Baltimore.

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Siempre que esté disponible y saludable, César Valdez estará representando a la República Dominicana cuando su nombre sea mencionado y su trabajo necesitado.

“Para mí es muy importante. Cada vez que haya alguna actividad y me necesiten y pueda estaré ahí”, dijo el lanzador derecho al ser entrevistado por Juan Nova Jr. en los campos de entrenamiento de los Orioles de Baltimore.

Valdez ha sido convocado para formar parte del equipo dominicano que buscará su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Preolímpico programado para celebrarse en Phoenix, Arizona del 22 al 26 del presente mes de marzo.

“El domingo nos vamos hacia Phoenix. Hablé con los Orioles y me dieron el permiso, así que vamos a representar al país”, agregó el pitcher derecho quien también mostró su disponibilidad para el Clásico Mundial señalado para el próximo año 2021.

“Me siento con buena salud. Me han dado la oportunidad en juegos de Grandes Ligas, ya que no estoy invitado a los entrenamientos y solo he tratado de hacer el trabajo”, añadió.

En cuatro partidos que ha visto acción en la Liga de la Toronja, ha laborado durante cinco entradas con un partido salvado, dos hits cedidos y nueve ponches. La oposición le batea para porcentaje de .125.

“La clave es tirar strikes, estar por encima de los bateadores y acudir a los lanzamientos rompientes. Hay una oportunidad en este equipo joven que está en reconstrucción y hay que aprovecharla al máximo”, dijo el derecho que figura en los planes del equipo nacional como uno de sus abridores.

Ha tenido que hacer ajustes luego de un par de años alejado del béisbol organizado en los Estados Unidos, pero ya ha tomado el ritmo.

of-am