Cerrarán escuela ortodoxa por no vacunar estudiantes contra sarampión

NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York cerrará una escuela ortodoxa en Brooklyn porque ha seguido admitiendo estudiantes no vacunados en violación de una orden.

La Academia Talmúdica Unida (UTA) Central para Niños de Satmar, una escuela jasídica en el vecindario de Williamsburg, estará cerrada este martes por la tarde por violar las estipulaciones sobre vacunas y registros de vacunación, supo la Jewish Telegraphic Agency. Es la décima escuela ortodoxa en la ciudad de Nueva York que se cerrará este año debido al problema, según un funcionario de la ciudad con conocimiento del asunto.

Williamsburg, que tiene una gran población ortodoxa, ha estado experimentando un brote de sarampión desde el año pasado que ha infectado a 588 personas en la ciudad de Nueva York. La ciudad dice que el brote se concentra principalmente en la comunidad ortodoxa.

En abril, la ciudad declaró una emergencia de salud pública debido al brote, obligando a las personas en cuatro códigos postales de Williamsburg a vacunarse. La ciudad también anunció que cerraría escuelas en Williamsburg que permiten la asistencia de estudiantes no vacunados. Nueve de las 10 escuelas cerradas hasta ahora están en Williamsburg. La décima está en el barrio de Queens.

Las autoridades ortodoxas han instado a sus comunidades a vacunarse, y los defensores de las comunidades citan datos que muestran que las tasas de vacunación ortodoxa en Brooklyn son altas. Pero quedan en la comunidad focos de resistencia a la vacunación. Según los datos del Departamento de Educación del estado, más de 20 escuelas ortodoxas en Brooklyn tuvieron tasas de inmunización inferiores al 90 por ciento el año pasado. Los expertos recomiendan una tasa de inmunización de al menos el 95 por ciento.

El condado de Rockland en Nueva York, hogar de la ciudad altamente ortodoxa de Monsey, también ha tenido un número significativo de casos de sarampión. Sólo un 77 por ciento del condado está vacunado, según datos estatales.

En el caso de la escuela Satmar, dijo el funcionario de la ciudad, los funcionarios escolares no cumplieron con los plazos para proporcionar a la ciudad los registros de vacunación de los estudiantes. Cuando se recibieron esos registros, las investigaciones mostraron que la escuela todavía estaba admitiendo a estudiantes y profesores que no estaban vacunados.

JTA se ha acercado a la escuela para comentarios.

A la escuela no se le avisó con anticipación que se cerraría para que los administradores de la escuela no falsifiquen documentos con anticipación.

Para reabrir, dijo el funcionario, la escuela debe redactar un plan de acción correctiva que garantice que ya no admitirá a los estudiantes no vacunados. La facultad necesitará saber cómo actuar si asiste un estudiante no vacunado. Antes de que la escuela vuelva a abrir, la ciudad tendrá que aprobar el plan de la escuela.

Los funcionarios de la ciudad harán revisiones diariamente para asegurarse de que la escuela permanezca cerrada en el ínterin.

of-am