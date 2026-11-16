Por primera vez, la institución presentará las cuatro muestras de manera simultánea, distribuidas entre la Mediateca, la Sala de Exposiciones Temporales y el Patio Interior.

SANTIAGO.- El Centro León inaugurará el miércoles 18 de noviembre cuatro exposiciones que reunirán mapas históricos, artes visuales y obras de colectivos dominicanos, en un recorrido por la historia cultural de La Hispaniola y sus vínculos con el Caribe.

Por primera vez, la institución presentará las cuatro muestras de manera simultánea, distribuidas entre la Mediateca, la Sala de Exposiciones Temporales y el Patio Interior.

En la Mediateca estará La invención de una isla. Cinco siglos de cartografía de La Hispaniola, una selección de diez mapas que muestran la evolución de las representaciones del territorio desde la época colonial hasta la consolidación de la soberanía nacional. Entre las piezas figura un mapa de 1858 encargado por el gobierno de Buenaventura Báez.

La Sala de Exposiciones Temporales acogerá Xavier Amiama: la escuela invisible y el tiempo del Centre d’Art, 1935-1969, dedicada al pintor de origen dominico-cubano y su participación en el histórico centro artístico de Puerto Príncipe.

También presentará Mar de relaciones, una selección de obras de la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales, con pinturas, fotografías, esculturas, grabados e instalaciones realizadas entre 1964 y 2020. La muestra aborda la afroantillanía a través del retrato, las creencias y la vida cotidiana.

En el Patio Interior se exhibirá Friordano, dedicada al colectivo artístico fundado en Santiago en 1967 por Frinette Torres, Orlando Menicucci, Roberto Ceballos, Danilo de los Santos, Daniel Henríquez y Eleonora Fondeur.

Las cuatro propuestas exploran distintas expresiones de la identidad insular y sus conexiones históricas, sociales y artísticas.

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