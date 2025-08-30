Cenicardio celebra 18 años de servicios salud en Dominicana

Cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas y personal de apoyo.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – El Centro de Intervenciones Cardiovasculares (Cenicardio) celebró su décimo octavo aniversario con importantes logros en la atención a los pacientes y sus servicios.

En esta fecha Cenicardio posee un proceso de expansión, tecnificación, diversificación y humanización de los procedimientos cardiovasculares avanzados.

La institución, situada en el cuarto nivel de la Torre B, en la Clínica Unión Médica del Norte, era un centro de intervenciones cardiovasculares que ahora funciona también para la atención endovascular y neurocardiovascular.

Cuenta en la actualidad con un equipo multidisciplinario de especialistas y personal de apoyo, cuyos aportes permiten la obtención de resultados altamente positivos para los pacientes.

PRINCIPALES AVANCES DE CENICARDIO

Entre sus principales avances, Cenicardio dispone del moderno equipo Artis Q, para la realización de procedimientos guiados por imágenes con mínima invasión.

El equipo reduce hasta en un 60 % la dosis de radiación, lo que incrementa la seguridad tanto de los pacientes como del personal médico.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

El presidente del Centro, ing. Luis Lora, resaltó que la tecnología de punta de la sala de Hemodinamia garantiza métodos cardiovasculares avanzados y otros de alta complejidad, lo que consolida a la institución como un referente en el Cibao y en todo el país.

Lora mencionó que cuentan con un área amplia y moderna, los mejores especialistas y herramientas de vanguardia.

Tales condiciones nos colocan en la cima de los servicios cardiovasculares en Santiago, la región norte y la República Dominicana, expresó durante su rendición de cuentas sobre la labor de Cenicardio.

Durante la ceremonia fue reconocido el doctor Arami Gómez Belliard por sus valiosos aportes durante casi dos décadas de servicio en esa entidad hospitalaria.

agl/an