Celebrarán la Tercera Feria Inmobiliaria de Nueva York

Freddy Simó

Nueva York.- Por tercer año consecutivo será celebrada la Tercera Feria Inmobiliaria New York City, dirigida a los dominicanos residentes en Estados Unidos.

La actividad se desarrollará del 5 al 7 de septiembre de 2025 con la participación de más de 25 constructoras e inmobiliarias que presentarán sus proyectos en planos, en construcción y listos, ubicados en República Dominicana.

Tendrá lugar de 9:00 a. m. a 9:00 p. m. en The Armory Arena, ubicado en 216 Fort Washington Avenue, New York, próximo al NY Presbyterian Hospital, Santo Domingo, patrocinada por el – Banco BHD, de República Dominicana.

Durante la feria, la entidad financiera ofrecerá información y orientación sobre los procesos de adquisición y financiamiento de viviendas en República Dominicana con fines explicativos y educativos.

Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Indirectas de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, dijo: “Estamos convencidos de la importancia que tiene para las personas el adquirir una vivienda. Es un sentimiento de estabilidad y seguridad a largo plazo. La tercera Feria Inmobiliaria New York patrocinada por Banco BHD es parte del compromiso que tenemos con la diáspora dominicana”.

Las empresas inmobiliarias y las constructoras estarán ubicadas en stands señalizados, en los cuales tendrán un personal que presentará a los asistentes sus portafolios inmobiliarios.

En esta feria se exhibirán más de 5,000 opciones de viviendas disponibles en República Dominicana.

