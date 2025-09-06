Celebrarán cumbre del G20 en Miami, EEUU, el año próximo

Donald Trump (izquierda) habla mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent (centro), y el alcalde de Miami, Francis Suárez (derecha), observan en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / / POOL

«Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años», dijo Trump a la prensa en el Despacho Oval.

Esta sera la primera vez que EE.UU. acoge la cumbre de las principales economías del mundo desde 2009 cuando Pittsburgh fue la sede.

De acuerdo con el mandatario un resort de su propiedad, el Trump Doral, sera el espacio específico para la ocasión.

Asegura que no ganará dinero

«Todos quieren que sea ahí porque está justo al lado del aeropuerto», declaró el republicano y agregó que «no gana dinero» al hacerlo en un recinto de su propiedad.

El recinto turístico de lujo que cuento con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, entre otras cosas, se encuentra a tan solo 10 kilómetros del aeropuerto internacional de Miami.

Durante el anuncio en la Casa Blanca el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que tomar la sede de la cumbre «significa que Estados Unidos mostrará lo que tiene para ofrecer con el liderazgo del presidente Trump».

Luego del anuncio, Trump confirmó que no asistirá al G20 de este año en Sudáfrica, país al que ha criticado duramente por sus diferencias políticas con el líder sudafricano. En su lugar lo hará el vicepresidente J.D. Vance.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el pasado 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo EE.UU

Dice que recibiría con gusto a Putin y Xi

Además, Trump dijo este viernes que «recibiría con gusto» a los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, si estos quisieran participar en la cita del G20 que se celebrará en Miami el próximo año.

«Me encantaría que lo hicieran, si quisieran», dijo Trump en el despacho oval al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de que alguno de estos líderes asista a la cita del G20 que auspiciará en un recinto de su propiedad en Miami, Florida, el próximo año.

El mandatario estadounidense resalto que si Putin o Xi asisten «serían observadores» pero que está seguro de que ninguno de los dos querrá aceptar algo así.

Tanto Rusia como China son miembros del G20; sin embargo, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Putin se ha saltado la cumbre de 2023 en Nueva Delhi y la de 2024 en Río de Janeiro, enviando en su lugar al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Esta semana, Trump arremetió contra ambos mandatarios luego de que estos participaran en el desfile militar conmemorativo por el fin de la Segunda Guerra Mundial en Pekín, diciendo que no se tomaba en cuenta «el sacrificio» de militares estadounidenses para detener la avanzada de Japón durante dicha guerra.

Este año, la cumbre del G20 se celebrará en Sudáfrica y Trump, que tiene diferencias políticas con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, confirmó que no estará presente. Sin embargo, destacó que el vicepresidente J.D. Vance irá en su lugar.