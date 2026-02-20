Celebrarán congreso bancario internacional en mayo en la RD

RD seraì sede del Congreso Latinoamericano de Auditoriìa y Evaluacioìn de Riesgos.

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) celebrarán en mayo próximo la 30 versión del Congreso Latinoamericano de Auditoría y Evaluación de Riesgos (CLAIN).

La cita reunirá a expertos de alto nivel, autoridades y profesionales del sector financiero nacional e internacional para analizar los principales desafíos en materia de control interno, auditoría y gestión de riesgos en un entorno cada vez más tecnológico y exigente.

Los organizadores del cónclave explicaron que los días 21 y 22 de mayo se abordarán en Santo Domingo temas estratégicos como la evolución del rol de la auditoría interna hacia una función generadora de valor, las nuevas tendencias en riesgo crediticio.

También entornos de nube y ciberseguridad, una muestra de la analítica avanzada aplicada a la detección de fraudes y el impacto de la inteligencia artificial en la labor del auditor.

SESIONES ESPECIALIZADAS

Las entidades detallaron que el programa incluye sesiones sobre cultura organizacional y control interno, criterios ESG y sostenibilidad, perfil del auditor del futuro, además de casos prácticos de éxito en instituciones financieras de la región.

También ofrecerá una visión regulatoria sobre las prioridades de supervisión, expectativas en materia de gobierno corporativo y tendencias que inciden en la estabilidad del sistema financiero.

Durante el Congreso se hará la premiación del Hackathon, orientado a incentivar soluciones innovadoras en auditoría y gestión de riesgos, con la mentoría de expertos en las indicadas áreas, anunciaron las entidades en un documento de prensa.

Pusieron a disposición del público la página www.aba.org.do/clain2026 para información adicional y detalles del evento, con sede en el JW Marriott Hotel Santo Domingo.

“Con esta reunión, la ABA y FELABAN reafirman su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector financiero regional¨, plantearon.

