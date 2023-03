Celebran Torneo de Pesca Infantil con participación de 110 niños

Los participantes en el evento

SANTO DOMINGO. El Club Náutico de Santo Domingo celebró con rotundo éxito, en sus instalaciones de Boca Chica, la cuarta versión del Torneo de Pesca Infantil “Captura, libera y celebra”, bajo la dirección del experimentado pescador y socio Max Rodríguez.

El evento se desarrolló el pasado sábado 4 de los corrientes y contó con cifra récord de 110 infantes entre niñas y niños en edades de 2 a 12 años, marcando un hito en su categoría.

La excelencia en el uso del slogan “Captura, libera y celebra”, propició una gran acogida entre pescadores y sus padres. Previo al inicio, los participantes recibieron inducción avalada por la International Game Fish Association (IGFA). Esta abarcó desde el manual informativo, entrega de pasaportes de pesca, manejo de los equipos, elaboración de nudos para pescar y finalmente una charla sobre el medio ambiente y preservación del entorno marino.

Battésimo Palamara, vicecomodoro del Náutico Santo Domingo, dio la bienvenida a los participantes expresando su alegría al ver cómo va creciendo la nueva generación de pescadores de la entidad.

Por su lado, el director del certamen, Max Rodríguez, se mostró satisfecho por la acogida que tuvo el evento y explicó el proceso de la pesca en los muelles. La gerente de mercadeo y relaciones públicas del club, Betzy O´Reilly, tuvo a su cargo ofrecer los horarios y agradecer a patrocinadores y colaboradores.

Cada participante depositaba las especies en peceras conteniendo agua de mar que fueron ubicadas a orillas de la playa. Se capturaron diferentes especies que posteriormente los niños retornaban a su hábitat natural.

Al igual que en las tres versiones anteriores, la organización premió a todos los participantes y demostró que cada día se afianza más como el torneo favorito de la familia náutica y parte importante de la preparación del relevo en la pesca dominicana.

Entre los patrocinadores estaban Autohaus, Hipermercados Olé, Banco Popular, Glassart, Casa Mencía, Viva, Hodelpa, Promed, Mcdonals, Grupo Cometa, ET Heinsen, Restaurant Odette, Baskin Robbin, Rica, Arq. Duval & Asociados, Emilio´s, Medvel, La Famosa, Hershey, Avena Americana, Mazorca, Only Water, Crisol, Wets One, Banana Boat, Flutop, Nature Vallue, Froot Loops y Vegetales Caribbean.

of-am