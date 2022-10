Celebran en Sosúa 45 años de la Asociación Prensa Turística de RD

Miembros de Adompretur durante el reconocimiento

SOSÚA, República Dominicana.- El 45 aniversario de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) y el Día Mundial del Turismo fueron celebrados con una ofrenda floral por su filial de la zona Sosúa-Cabarete.

La actividad fue encabezada por el periodista Daniel Mercado, secretario general de la filia e incluyó un reconocimiento a su colega de Puerto Plata, Antonio Almonte.

Al hablar en la ocasión Mercado destacó la importancia y la necesidad de un periodismo turístico ético y apegado a las normas estatutarias.

“Para poder seguir cumpliendo con eficacia el rol para el cual fue fundado ADOMPRETUR por Luís Augusto Caminero y Ellis Pérez”, dijo.

RECONOCIMIENTO

Al recibir la placa de reconocimiento Almonte dijo “al final luchar y amar tu ciudad vale la pena, aunque muchos te vean como un rebelde, luchando y nadando contra la corriente en busca de más para nuestra Puerto Plata, este reconocimiento me motiva a continuar aunque me sienta cansado al ver personas que piensan que todos somos iguales”.

“Adompretur me enseñó a ser más gremialista, ayudar a los demás sin importar colores de partidos. No me esperaba este reconocimiento, gracias a Adompretur Sosua-Cabarete”.

cfl-am