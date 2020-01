Celebran el “día sin pantalones” en Nueva York con un inusual clima cálido

NUEVA YORK.- Decenas de neoyorquinos que participaron este domingo en su acostumbrado día de viajar sin pantalones en el metro de la ciudad y disfrutaron de una inusual tibia jornada de invierno, que hizo su recorrido más placentero.

Durante dos días consecutivos, tras afrontar varios días gélidos propios de la época, la ciudad ha tenido este fin de semana temperaturas que alcanzaron los 19 grados centígrados, oportunidad que han aprovechado muchos para salir a las calles con ropa veraniega.

Las temperaturas fueron propicias para la edición 19 del tradicional “día sin pantalones en el metro”, que se realiza en varias importantes ciudades del mundo. Este acto se celebró por primera vez en 2002 en Nueva York y se ha extendido paulatinamente a otras ciudades, como Washington, Chicago, San Francisco o Los Ángeles, en los EEUU, así como a Londres, Praga, Berlín, Varsovia, Tokio, Toronto, Milán, Copenhague, Ciudad de México o Buenos Aires.

Toda una tradición

Participantes de todas las edades se congregaron en un solo punto este año, la Plaza Foley Square de Manhattan, en la zona de las cortes y a pocos pasos de la alcaldía, para afrontar el reto de quitarse sus pantalones en un día invernal, y lo hicieron con el mismo ánimo festivo y camaradería que lo han hecho en días muy fríos, ante la mirada atónita de muchos, indiscreta de otros o la de “aquí no pasa nada” típica de esta ciudad.

“Está tibio allí fuera, así que no será difícil. Si estás en Nueva York, participa y diviértete”, escribió Daniel, uno de los participantes, a través de un tuit. Tras escuchar las instrucciones de los organizadores del “No Pants Subway Ride” y dividirse en grupos, los entusiastas neoyorquinos fueron tomando diferentes rutas del metro.

Poco después, comenzaron a quitarse sus zapatos y medias para despojarse de sus pantalones o faldas, mientras se mantenían serios, en un día en que no necesitaron guantes, bufandas ni mucho menos abrigos. Luego, los participantes, algunos de los cuales fueron vestidos de conocidos personajes, cambiaron de metro para mostrarse a otro público en las plataformas.

Muchos aprovechan esta ocasión para mostrar sus bien contorneadas figuras, resultado de muchas horas en el gimnasio, mientras que a otros no les importa lucir sus michelines.

Algunos no lo toleran

Sin embargo, no todos simpatizan con el evento, que cada año, desde 2002, organiza la plataforma de comediantes Improv Everywhere, que han indicado que el propósito de este día no es ofender, sino “hacer reír” y divertirse.

“Cristo, no lo puedo creer. Estamos en 2020 y todavía se realiza el día de viajar sin pantalones en el metro”, decía otro tuit. El destino final del viaje, como cada año, es la popular estación de Union Square, que se inunda con la alegría de estos neoyorquinos, que terminaron su día en un bar cercano.