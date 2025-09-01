CELAC convoca reunión frente despliegue militar EU en Caribe

CARACAS.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocó a los cancilleres de sus Estados miembros a una «reunión de urgencia» para tratar «las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe», informó este domingo en un comunicado la Cancillería de Colombia, país que ocupa la presidencia ‘pro tempore’ del organismo.

La reunión tendrá lugar este lunes 1 de septiembre a las 10:00 (hora de Colombia) y se realizará en formato virtual. El documento señala que la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, pretende que en este encuentro se puedan abordar además las «posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional» de la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

«El objetivo de este encuentro será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional […]. La intención es reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas», precisó el Ministerio de Exteriores colombiano.

«América Latina y el Caribe han sido proclamadas como Zona de Paz, y que en ese espíritu se convoca a este diálogo ministerial, con la expectativa de contribuir a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones concertadas en beneficio de toda la región», concluye el comunicado.

¿Qué sucede?

El anuncio del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington al sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha sido considerado por Caracas como acciones de agresión subrepticia que no se corresponden con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

En respuesta, la semana pasada se llevó a cabo en Venezuela la segunda jornada de alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana, después de la asistencia masiva registrada durante la primera ronda, que tuvo lugar el pasado fin de semana en todas las plazas Bolívar del país.

La amenaza militar de EE.UU. ha sido rechazada por varios países latinoamericanos. Las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) condenaron el despliegue en una cumbre virtual celebrada el miércoles. Los líderes de Cuba, México, Colombia y Bolivia también criticaron las acciones de Washington. A ellos se sumaron China y Rusia, con los que el Gobierno de Venezuela mantiene lazos estrechos.