CEDIMAT encabeza ranking de empresas más admiradas salud

Cedimat

SANTO DOMINGO. – Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) encabezan por séptimo año consecutivo el ranking de las empresas más admiradas en la República Dominicana del sector salud.

Los datos fueron publicados en la edición del mes de enero de la Revista Mercado, que lleva el mismo nombre del ranking, cuyos datos fueron obtenidos mediante la firma de investigación Read Investigación y Consultoría.

UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS MODERNAS

En este estudio, que se publica todos los años y que exalta la innovación, calidad, responsabilidad social, fortaleza financiera, reputación corporativa, avance tecnológico y respeto por el impacto social, el centro médico alcanzó un porcentaje de 29.4.

Este resultado lo coloca en la posición número uno del ranking de las 11 mejores entidades de dicho sector.

Con este logro, el centro reafirma su lugar como una de las instituciones más modernas en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe, enfocados en la innovación continua.

También prioriza la actualización de equipos médicos con la tecnología más avanzada y la inclusión de la inteligencia artificial.

ESPECIALISTAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Allí laboran especialistas y subespecialistas con certificaciones internacionales, enfocados en una mejor atención y experiencia del paciente.

agl/of-am