Posible designación Eligio Jáquez como cónsul crea disgusto en NY

Eligio Jáquez

Por Mercedes Febrillet

NUEVA YORK.- Una fuerte oleada de rechazos ha surgido entre los perremeístas en este estado el posible nombramiento del ingeniero agrónomo Eligio Jáquez como cónsul general de la República Dominicana en esta ciudad.

Alegan que dicho nombramiento generaría pesar, protestas y llamados a boicot.

En comentarios que circulan en los diferentes lugares de reunión formal o improvisada de los perremeistas locales, invocan la capacidad de comprensión y la justeza con que el presidente electo, Luis Abinader, viene anunciando los nombramientos, para que no sea realidad el rumor y consideraron como un flaco aporte a la diáspora dominicana en Nueva York, el nombrar una persona que no aportó nada al proceso electoral en la circunscripción no. 1 del exterior entera.

Dicen los quejosos que en Nueva York existen hombres y mujeres con sobrada capacidad y liderazgo que han trabajado al lado de Abinader en todas sus etapas de aspiraciones presidenciales, que han aportado a esa causa tiempo, salud y estabilidad económica por lo que corresponde nombrar una de las personas que encabezaron el trabajo político en esta urbe.

Recordaron que ha sido tradición entre los partidos políticos dominicanos nombrar como cónsul a la persona que encabece los trabajos políticos de la organización ganadora, con excepción del presidente Danilo Medina, que enviaba a alguien desde la República Dominicana, como castigo a la diáspora por su derrota vergonzosa en 2016.

Expresaron que el presidente electo dominicano en reiterada ocasiones ha resaltado el aporte político, social y económico de los dominicanos en Nueva York, por lo que resultaría una exagerada contradicción que nombre a una persona que no hizo el mínimo esfuerzo para que se ganara en esa urbe y por el contrario, muchos de sus seguidores abandonaron la plaza y se fueron a Santo Domingo, y los que no, se dedicaron a sacarle provecho económico al proceso electoral o asumieron una actitud acomodaticia.

Sostienen que albergan la esperanza de que el presidente electo, Luis Abinader, actúe con la sapiencia política que posee, sus conocidos dotes de gerente y buen armador, y le corresponda a la dirigencia, militantes y simpatizantes que trabajaron para que el ganara en las elecciones del 2016 y barriera al partido de gobierno en la recién pasadas del domingo 5 de julio del 2020.