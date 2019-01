Castaños Guzmán y Subero advierten Danilo buscaría una nueva repostulación

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación de Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, advirtió que el presidente Danilo Medina pagará un alto costo político si decide repostularse por segunda vez para buscar un tercer período consecutivo.



“Si él toma esa decisión, es evidente que el tendrá que evaluar cuál es el costo político que el debería de pagar. Eso es una realidad”, expresó Castaños Guzmán declaraciones a la salida de la Catedral, donde se celebraba la misa de acción de gracias por el séptimo del Tribunal Constitucional.

Y a seguidas agregó: “Siempre he dicho que para un tercer período un presidente buscar modificar la Constitución, eso va a tener un costo político y en el hipotético caso de que él tome esa decisión, va a tener que evaluar cuál es el costo político que tendrá que pagar”.

Castaños Guzmán sostuvo que la única forma que tiene el presidente de reelegirse es modificando la constitución y que aún no ha conocido el presidente que no haya podido hacerlo con motivos reeleccionistas.

“Y modificar la Constitución no es nada complicado… además de que no conozco a ningún presidente que habiendo tomado la decisión de modificar la Constitución con el único fin de repostularse, lo haya logrado tampoco. Pero de ahí a que lo reelijan es otra cosa”, sostuvo.

“ Danilo buscará repostularse”

De su lado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo que todo lo que el Mandatario está haciendo es para buscar una repostulación.

“Yo he dicho que él va. No he hablado con él, es una impresión mía de que todo lo que él está haciendo es para buscar una nueva repostulación”, dijo

Subero coincidió con Castaños Guzmán de que hacerlo tiene un costo político, que a su consideración Medina pagará “aunque signifique la división de su partido”.

“Él ha valorado una cosa u otra, y lo ha pensado, y más si tiene la mayoría. Yo creo que él cargaría el costo político”.

Expuso,que aunque la Constitución lo prohíbe, la Carta Magna siempre se puede modificar, que solo “es cuestión de tiempo y recursos”. “Se puede modificar la Constitución enamorando a los diputados y a los senadores, enamorando a los asambleístas, conquistándolos, haciendo propuestas de enamoramiento”, indicó.

Fuente: EL CARIBE

