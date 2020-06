Casa Blanca alega que violencia de protestas está vinculada a Maduro

WASHINGTON.- La Casa Blanca dijo el viernes que tiene información de que un sinfín de individuos estrechamente vinculados al régimen del gobernante venezolano Nicolás Maduro han incitado a la violencia en las manifestaciones de protestas en Estados Unidos provocadas por la muerte de George Floyd.

A principios de esta semana, el senador Rick Scott también destacó un reporte similar, y prometió en Twitter que el gobierno norteamericano acabaría con cualquier operativo vinculado con dictadores latinoamericanos que instiguen el conflicto en Miami como parte de las protestas.

Sin brindar ninguna prueba de las alegaciones, la Casa Blanca no quiso discutir la “información de la fuente” que condujo a su afirmación. Scott mencionó un reporte noticioso del periódico Diario las Américas que se remite a un blog.

“Estamos al tanto del trabajo de muchos individuos vinculados con los adversarios de nuestro país, entre ellos el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, para provocar conflictos, ayudar a incitar a la violencia y dividir a los norteamericanos explotando las protestas pacíficas”, dijo a McClatchy y al Miami Herald un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump que pidió guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto de inteligencia.

Cuando se le pidió que diera cualquier otro tipo de información adicional, y no pública que pudiera respaldar tal afirmación, el funcionario dijo: “No podemos discutir más ninguna información de una fuente oculta”.

Públicamente, hay poca evidencia para sustentar la afirmación. La policía de Miami y del Condado Miami-Dade dijeron no conocer las afirmaciones. Por su parte, el FBI y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade no han hecho comentarios. El Departamento de Estado dijo que no le corresponde investigar ninguna investigación sobre protestas en el país.

Con la excepción de Scott, el liderazgo político del sur de la Florida —que por lo general denuncia cualquier intento de los aliados de Maduro de interferir en la política de EEUU— no ha dicho nada.

“Creo que si alguien es arrestado, no hay razón alguna para que esa información no salga a la luz”, dijo Frank Mora, ex asistente del secretario de Defensa para el Hemisferio Occidental bajo la administración del presidente Barack Obama. “¿Quiénes son estas personas? ¿Han sido acusadas? ¿Cómo conocemos esa conexión?”.

Mora dijo que el gobierno no debería compartir información de inteligencia ni sus métodos, pero podría revelar si alguien detenido por provocar violencia tiene vínculos directos con el régimen de Maduro.

“Esta administración no tiene el menor recato en usar la política en la situación actual”, dijo Mora. “No quiero decir que es lo que está ocurriendo ahora, pero en el pasado lo ha hecho y ha manipulado diversos problemas de una forma cínicamente política”.

Los reportes de que operativos de Cuba y de Venezuela posiblemente han infiltrado las protestas en Miami salieron a la luz el lunes en Primer Informe, un blog a cargo del ex reportero del Nuevo Herald Casto Ocando. Según la publicación de Ocando, agentes antiterrorismo del FBI detuvieron e interrogaron a varios manifestantes en Miami y otras ciudades que admitieron ser pagados por activistas para participar en los actos de protesta, y estaban investigando cualquier relación con Venezuela y Cuba.

El reporte de Ocando lo publicó Diario las Américas. Ocando no respondió a una solicitud para hablar sobre el asunto.

Ha habido indicios de chavistas y otros activistas izquierdistas en las protestas en Miami. El domingo, un reportero de Univision filmó a un hombre con la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua en el downtown. En otro video que se colgó el domingo, un hombre con la bandera de Venezuela en la gorra estrelló con furia una nevera contra un vehículo estacionado.

Entretanto, una mujer que participó en la marcha del domingo, identificada por el portal de Miami En Vivo TV como Hellen Peña, reconoció cuando se le presionó que era partidaria del presidente venezolano Hugo Chávez, y que hacía poco había viajado a Venezuela para formar parte de una “brigada internacional” de jóvenes. El canal oficial en You Tube del ministro de Relaciones Exteriores de ‘Maduro colgó un video de Peña en febrero, donde Peña declaró que “el estado venezolano cuida a su pueblo, pero las sanciones de EEUU han afectado tanto al país que le resulta difícil atender a la población. Aquí el pueblo tiene acceso a la educación gratis y a la salud pública, algo que no tenemos en Estados Unidos”.

En el video, Peña se identifica como miembro de la tercera brigada internacional “Che Guevara” que asistió a una reunión en Venezuela.

Los reportes, en momentos cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que está investigando si los grupos extremistas instigan violencia en medio de protestas pacíficas, llamaron la atención de Scott, cuya publicación en Twitter a principios de semana mostró a Peña y advirtió que “el régimen de Maduro y de otros dictadores latinoamericanos respaldan a los violentos instigadores de las protestas en el área de Miami”.

“El senador Scott está muy preocupado por los informes de manifestantes en Miami con vínculos con regímenes latinoamericanos y dictadores como Nicolás Maduro y organizaciones como el FMLN”, dijo el portavoz de Scott, Chris Hartline, en un comunicado al Miami Herald. “El senador Scott espera que el FBI y las autoridades federales continúen investigando este asunto y que cualquier persona vinculada a actos de violencia y destrucción rinda cuentas”.

El FMLN, o Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es un partido político de izquierda en El Salvador.

Cuando se le preguntó por la fuente de las preocupaciones de Scott, Hartline envió un correo electrónico con el enlace al artículo del Diario las Américas que informaba sobre la presencia de izquierdistas en las manifestaciones de Miami y cita el blog de Ocando.

La oficina del senador de la Florida Marco Rubio, en la actualidad presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y un tenaz crítico de los gobiernos de Cuba y Venezuela, no quiso hacer comentarios. Rubio, que con frecuencia cuelga en las redes sociales información sobre activistas encubiertos de Venezuela y Cuba, no ha dicho públicamente nada sobre una presunta acción de los dos países para crear el caos en Miami.

El jueves, el fiscal general Bill Barr dijo que las autoridades federales tenían evidencia de grupos de extremistas que han instigado la violencia entre los manifestantes en las protestas. “También hemos visto a participantes extranjeros haciendo de todo para exacerbar la violencia”, dijo Barr en una conferencia de prensa en Washington.

Cuando se le pidió que elaborara un poco más en ese punto, Barr y el director del FBI Christopher Wray no mencionaron ningún país específico, y enfocaron sus comentarios en campañas de “desinformación” y en las redes sociales.

El FBI no quiso hablar del tema. “Como política, el FBI no puede confirmar ni negar la existencia de este tipo de investigación”, dijo Michael D. Leverock, portavoz de la agencia. La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida no quiso hacer comentarios sobre el particular.

La policía de Miami y de Miami-Dade dijeron no conocer las alegaciones. El jefe de la Policía de Miami Jorge Colina dijo públicamente que la gran mayoría de las personas arrestadas en Miami el sábado pasado, el primer día de protestas en la ciudad, donde se provocaron incendios y la policía chocó con los manifestantes, no eran de Miami. Sin embargo, en un mensaje de texto, Colina dijo que “por el momento no tenía ninguna prueba” de que operativos extranjeros tuvieran que ver con la violencia.