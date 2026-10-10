Carolina Mejía participa en eventos y supervisa obras en DN

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SANTO DOMINGO. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, participó durante la semana en reuniones, recorridos, exposiciones y actos de reconocimiento.

Durante EmprendeLab 2026, señaló que la innovación tecnológica, la productividad y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son factores importantes para el desarrollo de República Dominicana.

Mejía también recorrió los trabajos de remozamiento del parque Enriquillo, donde verificó que la intervención registra un avance aproximado del 66 %.

En el sector 30 de Mayo, la Alcaldía inició el programa Yo Barro mi Frente, una jornada de limpieza que se desarrolla en coordinación con los residentes de la comunidad.

Asimismo, la Asociación de Productores de Artesanías de Santo Domingo reconoció a la alcaldesa como embajadora honorífica del larimar dominicano.

dh/am