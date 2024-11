Carolina Mejía ¿es la que quiere aspirar a la presidencia?

EL AUTOR es periodista. Reside en Colombia.

La capital de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán, tiene el privilegio de ser el lugar donde los españoles erigieron la primera ciudad del continente americano entre otras tantas primacías que hoy en día conservamos.

Después de Punta Cana es la más visitada por turistas tanto de exterior como locales; sumando a lo anterior, el desarrollo urbanístico de las últimas décadas que la ponen al nivel de modernas metrópolis como Miami o Panamá.

En ese sentido, los últimos gobiernos se han preocupado por dejar un legado en la capital: Rafael Leónidas Trujillo, el mayor constructor del siglo pasado y lo que va de este; Joaquín Balaguer, con su emblemático Faro a Colón, la avenida Quinto centenario y mucho más; Leonel Fernández, con el metro como bandera de su gobierno, el túnel de las América, de la avenida 27 de febrero y varios elevados; Danilo Medina, segunda línea del metro, elevados y el teleférico; Luis Abinader, a pesar de los que menos ha construido, ha continuado con el metro y algunos elevados.

Quienes hemos tenido la oportunidad de ver esta ciudad desde un avión minutos antes de aterrizar, sentimos hinchado el corazón de orgullo al observar los imponentes edificios como pequeños rascacielos al estilo o por encima de las principales capitales del mundo.

Contraste

Todo lo anterior se nos convierte en un contraste al caminar por las calles capitalinas: sectores donde las calles no tienen espacio para el peatón porque las ocupan todas clases de negocios y en plena vía talleres de mecánica, desabolladura y pintura; andenes llenos de escombros, otros llenos de aceite quemado de vehículo, todos en franca violación del espacio público y de la ley de Ambiente.

Un sin número de chatarras abandonadas por años o meses en las vías obstruyendo el paso de los ciudadanos en otros caso la circulación vehicular. Las paradas de los buses de la Omsa están bloqueadas por taxistas, esto último a ciento cincuenta metros de un agente de la Digeset que al parecer no se percata de lo que ocurre. Ni se les ocurra a usted reclamar su derecho ante cualquiera de los infractores porque fácilmente termina en un hospital y cuidado si en un cementerio.

Ante todo este caos me pregunto ¿dónde está la autoridad? ¿dónde está la alcaldesa Carolina Mejía? También me pregunto ¿ésta es la que quiere aspirar a la presidencia de la República? Si le está quedando grande gobernar la capital no me la imagino en la primera magistratura de la nación como será.

jpm/am

