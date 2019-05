Carlos Peña dice RD no debe caer en manos de Fernández ante fracaso DM

En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a no dejarse empujar hacia Fernández ante la frustración que ha causado el supuesto fracaso del Gobierno de Danilo Medina, sino mirar otras alternativas electorales que hoy se les presentan.

“El Gobierno actual ha llenado de frustraciones a la población dominicana. Danilo Medina prometió reducir el desempleo, eso no ha pasado. Prometió resolver el problema de la delincuencia, eso no ha pasado. Prometió combatir la corrupción, eso no ha pasado. Prometió solucionar el problema eléctrico, eso no ha pasado. Pero la respuesta a esos fracasos, no puede ser otro fracaso como Leonel Fernández”, opinó Peña en nota de prensa.

Peña solicitó recorrer un camino político distinto al hasta ahora recorrido.

“Ya probamos varios presidentes que hoy aspiran a volver en el 2020, pero ninguno de ellos puede señalar un solo problema nacional resuelto en sus administraciones. Entonces, yo pregunto, merece este país recorrer caminos conocidos pero a la vez fracasados, de ninguna manera”, puntualizó el exdiputado.

Peña planteó un modelo de Gobierno en el cual se establezca un rompimiento radical con el actual sistema político dominicano, con el firme compromiso de llevar a la Justicia a todos los que han robado a la nación, despojarlos de todo lo adquirido ilícitamente y utilizarlo para abono a la deuda pública.

“A eso vamos al Gobierno, sin compromiso alguno con sectores oscuros, pero sí comprometidos con el interés nacional”, puntualizó.