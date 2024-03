Carlos Peña culpa al Gobierno de tragedia en cárcel de La Victoria

Carlos Peña.

Santo Domingo. – El candidato presidencial del Partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, afirmó que el Gobierno es uno de los principales protagonistas en la responsabilidad de la tragedia ocurrida en la cárcel de La Victoria.

¨Creemos que detrás de todo esto está la responsabilidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Es un hecho muy lamentable que conmueve a toda la sociedad dominicana y que no debió ocurrir. Es imperdonable escuchar al Gobierno tratar de lavarse las manos ante este tema¨, expresó Peña.

Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, el candidato presidencial de GenS pidió a las autoridades no ocultar nada de lo ocurrido porque a su entender, no se accionó en la dimensión que se debía y la cantidad de personas que hay ahí amerita una intervención muy particular.

Indicó que la penitenciaría de La Victoria tiene una sobrepoblación carcelaria desde hace muchos años, pero que esa realidad no exime a las autoridades de la responsabilidad de lo ocurrido.

¨Tenemos 28 mil personas en nuestro sistema carcelario y sólo en la penitenciaria de la Victoria hay cerca de nueve mil reclusos. Esto es imperdonable… ya se veía venir el desorden que iba a causar este cúmulo de personas¨, expresó Peña.

Deploró el hecho de que exista una construcción concluida en más de en un 90% para poder movilizar a los presos de La Victoria y que por ¨mezquindades¨ y ¨limitaciones¨, en lo que respecta a una buena administración, no se haya concluido o dado seguimiento a esa obra del Estado repercutiendo en daños directos a los recursos del pueblo dominicano.

Lamentó que el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras que está casi terminado se está deteriorando de manera burda después de que se han invertido cientos de miles de millones de pesos en el mismo y que esa una de las grandes evidencias de la incapacidad del presidente Luis Abinader para gobernar la nación.

