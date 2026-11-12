Carlos Adames enfrentará al galés Gerome Warburton

SANTO DOMINGO.– El campeón mundial dominicano de las 160 libras, Carlos “Caballo Bronco” Adames, regresará a Arabia Saudita el próximo sábado 14 de noviembre para enfrentar al boxeador galés Gerome Warburton, en un combate pactado a diez asaltos y con un peso acordado de 165 libras.

La pelea será el principal atractivo de la cartelera denominada “Zuffa Boxing 13”, que tendrá como escenario The Venue, en Riad, como parte de la temporada de eventos deportivos de la capital saudí. El enfrentamiento marcará el debut del púgil dominicano bajo la promoción de Zuffa Boxing.

La transmisión para Estados Unidos y Canadá estará disponible a través de Paramount+, mientras que Sky Sports tendrá los derechos para el Reino Unido e Irlanda.

ADAMES LLEGA CON RÉCORD DE 25 VICTORIAS

El nativo de Elías Piña presenta un récord profesional de 25 victorias, una derrota y un empate, con 18 nocauts, y permanece invicto en sus últimas ocho presentaciones.

Su combate más reciente fue en marzo de 2026, cuando defendió por tercera ocasión su campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al derrotar por decisión unánime al estadounidense Austin “Ammo” Williams.

Aunque en esta ocasión no estará en juego su corona mundial, Adames tendrá la oportunidad de mantenerse activo, ampliar su trayectoria internacional e iniciar una nueva etapa promocional.

WARBU RTON BUSCA LA VICTORIA MÁS IMPORTANTE DE SU CARRERA

Su rival, Gerome Warburton, es un boxeador zurdo de 31 años, oriundo de Colwyn Bay, Gales, que cuenta con una foja de 18 triunfos, dos derrotas y dos empates, con dos nocauts.

El púgil británico llega al compromiso después de conseguir dos victorias consecutivas por decisión frente al excampeón británico del peso mediano Nathan Heaney, resultados obtenidos durante 2026 que le permitieron recuperar impulso competitivo.

Warburton fue campeón de Gales y también ha disputado títulos británicos y de la Mancomunidad. Sin embargo, enfrentar al monarca dominicano representa un importante desafío internacional, por la experiencia de Adames en combates de campeonato mundial.

El dominicano buscará imponer su experiencia y mantener su condición de campeón, mientras que el galés intentará aprovechar la oportunidad para conseguir el triunfo más significativo de su carrera profesional.

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