Caribbean Cinemas anuncia La Gran Noche Del Cine en la RD

SANTO DOMINGO.- Por segundo año consecutivo, Caribbean Cinemas realizará “La Gran Noche del Cine”, una gala benéfica que celebra y promueve la industria cinematográfica, apoyando económicamente cuatro causas sociales a través de su fundación Caribbean Educa.

Los detalles fueron ofrecidos en un evento celebrado en el recién remodelado Caribbean Cinemas Novo-Centro VIP.

Este evento anual, a realizarse el domingo 15 de marzo en Caribbean Cinemas Downtown Center, contará con la transmisión en vivo de los premios Oscar, reuniendo figuras destacadas del cine, la televisión, el entretenimiento y empresas en una noche donde se premia lo mejor del cine mundial.

La gran noche del cine es una gala benéfica durante la cual se disfruta de los premios de Artes y Ciencias Cinematográficas (Oscar) pero con un enfoque filantrópico, ya que se recauda fondos para 4 entidades benéficas como también se da visibilidad a sus proyectos que impactan positivamente en la comunidad.

En esta edición las fundaciones seleccionadas por Caribbean Educa para ser parte del evento son Quiéreme Como Soy, Los Arturitos, Fundación futuro cierto y Despertar Divino.

Michael Carrady vicepresidente de Caribbean Educa, indicó “esta segunda edición de La Gran Noche del Cine representa un paso más en nuestro compromiso a través de nuestra fundación Caribbean Educa en aportar a la educación y la cultura. Agradecemos profundamente el apoyo recibido por empresas privadas y personas que apoyaron la gala en el 2025″.

Cabe resaltar que en su primera edición el evento logro la recaudación de más de 2 millones de pesos, los cuales fueron entregados en tres partes iguales a las fundaciones seleccionadas.

La gran noche del cine esta pautado para el domingo 15 de marzo en Caribbean Cinemas de Downtown Center con una gala exclusiva, en la que los asistentes podrán disfrutar de toda una experiencia inmersiva que constará de la transmisión de los Oscar ’s en vivo.

También, proyecciones simultaneas de algunas de las películas nominadas, además de un open bar durante toda la noche, acompañado por una variedad de estaciones gastronómicas de un menú creado para la ocasión.

Las boletas tienen un costo de RD$6,000.00 y pueden adquirirse en la boletería de Caribbean Cinemas Downtown Center.

