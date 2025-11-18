Capturan al presunto asesino madre y su hija en Brisa del Este

SANTO DOMINGO.- La Policía arrestó al presunto asesino de una mujer de 45 años y su hija de 17 en el sector Brisa del Este, de Santo Domingo Este.

José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, era buscado por la muerte de María Morillo Morillo, de 45 años, y su hija Elisabeth Ulloa Morillo, de 17.

En el mismo hecho resultó herida una niña de 7 años.

Los cuerpos fueron descubiertos por Berenise Morillo Morillo, hermana de María, quien llegó a la vivienda alrededor de las 2:00 de la tarde encontró la puerta entreabierta. Cuando entró a la casa, Berenise se topó con su sobrina herida. Luego, ingresó a una habitación y descubrió los dos cadáveres.

jt-am