Capturan a hombre que atacó a un anciano dominicano en El Bronx

Denroy Anthony

NUEVA YORK.- Se trata de Denroy Anthony, un hombre afroamericano de 44 años de edad que fue capturado por la policía de Nueva York, acusado de atacar salvajemente a un señor dominicano de 81 años.

El hombre fue identificado gracias a la grabación de una cámara de vigilancia. En el video se ve claro cuando el agresor golpeó a víctima, Pablo Vargas, un señor de 81 años de edad, residente en el Bronx.

Vargas explicó con indignación lo que sintió por el ataque del cual fue víctima y dijo que en los 50 años que lleva viviendo Estados Unidos nunca pensó que le ocurriría algo así, asimismo exige se le respete el derecho de salir en paz a las calles al igual que otros ciudadanos.

“Yo como ciudadano me merezco respeto… no quiero hablar de eso, 50 años aquí, no tengo palabras… que una persona no pueda salir a la calle”, expresó indignado y con llantos el dominicano en una entrevista ofrecida a Telemundo 47.

El ataque ocurrió en avenida Jerome de la ciudad de Nueva York, cuando el señor se encontraba parado leyendo el periódico y su agresor le propinó un golpe en la parte de atrás de la cabeza.

La Comisaria de Nueva York publicó el video del ataque en su cuenta de noticias en Twitter.

Pablo Vargas es oriundo de Puerto Plata y emigró hace 50 años a los Estados Unidos, allí se dedica a la carpintería.

Pidió al alcalde de Nueva York y a Donald Trump que se haga justicia.