Capital de Haití estará en un total apagón hasta fin de año

Puerto Príncipe, 24 ago (Prensa Latina).-La electricidad en la capital haitiana se marchó el 17 de junio y podría regresar para fin de año, y hasta hoy el gobierno sigue sin mover un dedo para solucionar la crisis energética.

Felix Pierre, presidente del Sindicato de Empleados de la Electricidad de Haití (EDH), instó al primer ministro, Alix Didier y al presidente provisional del Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Cyr, hacer de este tema una prioridad.

El 17 de junio, los residentes de Mirebalais forzaron el cierre de la central eléctrica de Péligre por segunda vez, exigiendo que el gobierno refuerce la seguridad para poner fin al terror y la ocupación de pandillas en la zona.

SABOTEARON CINCO TORRES

Algunos residentes para hacer mucho más notorio su disgusto sabotearon cinco torres de la línea de alto voltaje de 115 mil voltios de EDH, que abastece al área metropolitana y a la capital.

El gobierno prometió evaluar los daños y comenzar las reparaciones pertinentes, pero solo mostró su inmovilidad, puntualiza el diario digital Haití Libre.

REPARACIONES DURARÍAN SEIS MESES

Las reparaciones podrían demorar seis meses, pues los equipos para acometer las labores deben venir desde el extranjero.

En estos momentos, la empresa privada E-Power alimenta 26 megavatios de energía eléctrica rotativa a la red, generación insuficiente para Puerto Príncipe.

Por otra parte, las centrales térmicas carecen de combustible necesario para operar, por ejemplo, cito la fuente, Carrefour III necesita 18 mil galones de diésel para funcionar durante ocho horas.

ACUSAN AUTORIDADES DE SER CÓMPLICES

La población acusa a las autoridades estatales de ser cómplices de las pandillas, y este argumento aviva la ira popular.

Robinson Mazarin, miembro de la sociedad civil de Mirebalais denunció las maniobras políticas orquestadas tras bambalinas por ciertas personalidades.

«Así como los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) están divididos entre sí y en desacuerdo con el gobierno, en el terreno, cada uno de estos campos tiene agentes que influyen en la población», subrayó Mazarin citado por el diario Le Nouvelliste.

Mazarin acusó a las autoridades centrales de contribuir al debilitamiento de la central de Péligre.

«No necesitamos diálogo. Solo tienen que responder a nuestras demandas: desplegar a los agentes del orden, equiparlos adecuadamente para las operaciones en Mirebalais, y la electricidad volverá a Puerto Príncipe», concluyó.

